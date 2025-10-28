Afrique: Bassirou Diomaye Faye - « Le continent doit être créatrice de solutions, de ressources et de croissance endogène »

28 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Lors de la cérémonie d'hommage national rendu, ce mardi, au professeur Amadou Moctar Mbow -- figure emblématique du savoir et de l'engagement africain -- le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a livré un message fort sur la voie que doit emprunter le continent.

« L'Afrique doit être créatrice de solutions, de ressources et de croissance endogène », a déclaré le chef de l'État, rappelant ainsi la nécessité pour les nations africaines de s'appuyer sur leurs propres forces pour se développer durablement. Cette ambition, qu'il qualifie de « souveraine », dépasse la simple proclamation d'intentions : elle guide, selon lui, l'ensemble des politiques publiques du Sénégal, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la formation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Le président Faye a insisté sur l'importance de repenser « l'épistémologie des savoirs » africains, en valorisant les connaissances locales et en encourageant la création scientifique et technologique endogène. Dans l'esprit du professeur Mbow, fervent défenseur d'une éducation libératrice et d'une Afrique maîtresse de son destin, ce discours résonne comme un appel à la renaissance intellectuelle et économique du continent.

À travers cet hommage, Bassirou Diomaye Faye a ainsi réaffirmé sa vision d'une Afrique responsable, souveraine et actrice de sa propre croissance, fidèle à l'héritage de ceux qui, comme Amadou Moctar Mbow, ont consacré leur vie à la dignité du savoir et au progrès du continent.

