Congo-Kinshasa: L'administrateur de Fizi appelle à la paix entre les factions Wazalendo

L'administrateur du territoire de Fizi, Samy Kalonji Badibanga, a lancé un appel à la paix entre les factions Wazalendo après des affrontements meurtriers survenus lundi 27 octobre entre deux groupes rivaux : les éléments Wazalendo dirigés par Amuli Yakutumba et ceux de la FABB sous Ngoma Nzito. Ces combats ont causé la mort de quatre personnes dans les secteurs de Ngandja, Lulenge et Lulimba, dans le groupement de Basikasilo à Misisi, au Sud-Kivu.

Le conflit a éclaté à la suite de l'obligation faite à l'une de faction rivale de démanteler des barrières payantes qui avaient été érigées sur des passages utilisés par la population, ce qui a provoqué la tension. L'administrateur a déploré qu'un habitant ait été blessé à Kilembwe par une barrière mise en place par une autre faction.

Samy Badibanga a appelé toutes les factions Wazalendo à enterrer la hache de guerre et à protéger l'intégrité territoriale du territoire qui fait face à une occupation par les groupes rebelles Red Tabara, Gumino et Twirwaneho, alliés au M23. Il a insisté sur la nécessité d'unir les forces pour libérer cette partie du territoire assiégée par des rebelles, soulignant que la priorité doit être donnée à la lutte contre ces groupes rebelles au lieu de se livrer à des conflits internes.