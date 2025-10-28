Congo-Kinshasa: L'administrateur de Fizi appelle à la paix entre les factions Wazalendo

28 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'administrateur du territoire de Fizi, Samy Kalonji Badibanga, a lancé un appel à la paix entre les factions Wazalendo après des affrontements meurtriers survenus lundi 27 octobre entre deux groupes rivaux : les éléments Wazalendo dirigés par Amuli Yakutumba et ceux de la FABB sous Ngoma Nzito. Ces combats ont causé la mort de quatre personnes dans les secteurs de Ngandja, Lulenge et Lulimba, dans le groupement de Basikasilo à Misisi, au Sud-Kivu.

Le conflit a éclaté à la suite de l'obligation faite à l'une de faction rivale de démanteler des barrières payantes qui avaient été érigées sur des passages utilisés par la population, ce qui a provoqué la tension. L'administrateur a déploré qu'un habitant ait été blessé à Kilembwe par une barrière mise en place par une autre faction.

Samy Badibanga a appelé toutes les factions Wazalendo à enterrer la hache de guerre et à protéger l'intégrité territoriale du territoire qui fait face à une occupation par les groupes rebelles Red Tabara, Gumino et Twirwaneho, alliés au M23. Il a insisté sur la nécessité d'unir les forces pour libérer cette partie du territoire assiégée par des rebelles, soulignant que la priorité doit être donnée à la lutte contre ces groupes rebelles au lieu de se livrer à des conflits internes.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.