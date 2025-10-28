Congo-Kinshasa: Pénurie d'eau à Kinshasa - La REGIDESO accuse les entreprises de construction de détruire ses tuyaux

La REGIDESO accuse les entreprises de construction de routes de détruire ses conduites d'eau desservant les abonnés à Kinshasa.

Le directeur général adjoint de cette entreprise, Jean-Bosco Mwaka, a indiqué ce mardi 28 octobre que cette situation complique l'accès à l'eau potable dans plusieurs quartiers de la capitale.

Il a précisé que des devis ont été émis depuis trois mois pour la réparation des tuyaux endommagés, mais que les entreprises concernées n'ont toujours pas procédé au paiement nécessaire.

« Sur les 56 sites concernés, nous avons établi des devis pour la réhabilitation. Nous avons commencé par la cité Pumbu. Cela fait maintenant plus de trois mois qu'un devis de 56 000 dollars n'a pas été payé. Et les habitants de cette zone ne sont toujours pas connectés au réseau de distribution d'eau de la REGIDESO. Pourquoi ? À cause des travaux », s'est plaint Jean-Bosco Mwaka.

Il a cité les cas des abonnés des communes de Barumbu, Ngiri-Ngiri, Lingwala, Kinshasa, ainsi que de certains quartiers de la Gombe.

Le DGA de la REGIDESO a interpellé les entreprises de construction, à l'exception de l'Office des voiries et drainage (OVD), qui prend parfois soin de les informer avant de commencer ses travaux.

Il a par ailleurs appelé les abonnés à veiller à la protection des installations de la REGIDESO.

Jean-Bosco Mwaka a également affirmé que les branchements sociaux se poursuivent dans la quasi-totalité des communes de Kinshasa.

« Avec 50 dollars américains, vous devenez abonné de la REGIDESO », a-t-il conclu.