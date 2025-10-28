Congo-Kinshasa: Cinq engins explosifs découverts en l'espace d'une semaine en Ituri

Au moins cinq engins explosifs ont été découverts en une semaine dans les anciennes zones de combat des territoires de Djugu et d'Irumu en Ituri, a alerté la coordination provinciale de la protection civile lundi 27 octobre. Parmi ces cas récents, une bombe a également été trouvée près d'un puits d'eau à Tchabi, à plus de 100 kilomètres au sud de Bunia.

Le jeudi 22 octobre, quatre engins avaient déjà été repérés par la population au village de Djaudha, dans le territoire de Djugu, où des affrontements entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et des miliciens ont lieu.

Depuis le début de l'année 2025, des dizaines d'engins explosifs non désamorcés ont été découverts dans ces territoires où plusieurs groupes armés restent actifs. Selon, Robert Ndjalonga, responsable de la coordination de la protection civile en Ituri, cette situation réduit considérablement la liberté de mouvement de la population dans certains espaces publics.

Il souligne plusieurs défis : le manque de connaissances de la population pour détecter ces engins meurtriers et l'absence de ressources locales pour les neutraliser.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

M. Ndjalonga appelle à intensifier les campagnes de sensibilisation dans les zones à risque, appuyées par la MONUSCO, qui participe déjà au marquage des zones dangereuses et à la sensibilisation communautaire.