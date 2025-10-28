Congo-Kinshasa: Julien Paluku appelle à une enquête sur l'entrée frauduleuse de ciment à Maluku

28 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a demandé, ce mardi 28 octobre, au procureur général près le Tribunal de grande instance de Kinkole d'ouvrir une enquête sur l'entrée frauduleuse de ciment dans la commune de Maluku, à Kinshasa.

Dans un communiqué parvenu à Radio Okapi, il a indiqué avoir été alerté, preuves à l'appui, sur l'introduction illégale de ces produits, notamment du ciment de marque Dangote Cement, via les ports Linda et par le transporteur Bouming, alias Scibois SPL.

Julien Paluku a également affirmé que cette entrée frauduleuse constitue un acte préjudiciable aux efforts du Gouvernement de la République visant à promouvoir la production locale et à garantir un climat de concurrence loyale.

En conséquence, il a saisi le Directeur général de la Société d'exploitation du Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur (SEGUCE), l'invitant à prendre sans délai toutes les dispositions nécessaires pour identifier les circuits frauduleux utilisés et y mettre fin.

Ce mandataire devra, en outre, renforcer les contrôles aux points d'entrée, notamment dans la zone de Maluku, et assurer un suivi rigoureux afin de prévenir toute récidive.

