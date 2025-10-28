Congo-Kinshasa: Neuf personnes abattues après l'incursion d'hommes armés à Rutshuru

Au moins neuf civils ont été tués lors d'une incursion d'hommes armés survenue dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 octobre, au centre de Bishusha, dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu).

Des sources de la société civile déplorent cette énième attaque contre les civils dans une zone marquée par un conflit permanent et sanglant entre les rebelles de l'AFC-M23 et les combattants Wazalendo.

Selon les mêmes sources, le drame s'est produit aux alentours de 19 heures, heure locale.

Des hommes armés, que certaines sources assimilent aux combattants du Collectif des mouvements pour le changement (CMC/Nyatura), ont attaqué le village, tuant neuf personnes, dont quatre commerçants bien connus dans la région et trois enfants.

Au moins sept autres personnes ont été blessées, et plusieurs biens appartenant à la population, y compris des produits pharmaceutiques, ont été pillés.

Des sources proches du CMC nient toute responsabilité dans cette attaque, survenue dans une zone où, selon elles, leurs unités ne sont pas déployées.

Ces sources attribuent plutôt ces actes à un conflit interne entre les éléments de la défense locale de l'AFC-M23.

Elles estiment également que des conflits fonciers pourraient être à l'origine de cet incident.

Des sources dans cette entité coutumière déplorent cet énième événement tragique, survenu deux jours après une autre incursion presque similaire dans le groupement voisin de Bukombo.

Là, une femme avait été tuée dimanche dernier, et plusieurs maisons incendiées lors d'accrochages entre l'AFC-M23 et le CMC/Nyatura, dans les villages de Buleshu, Mutanda et Kivum