Congo-Kinshasa: Christian Mwando appelle à une représentation équitable de l'opposition au bureau de l'Assemblée nationale

28 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Président du groupe parlementaire Ensemble pour la République, Christian Mwando, appelle à une représentation équitable de l'opposition au bureau de l'Assemblée nationale.

Invité de Radio Okapi, il réagit en marge de l'élection sur le remplacement de Vital Kamerhe et Dominique Munongo, un mois et demi après leur démission.

Christian Mwando revendique le poste de rapporteur-adjoint de l'Assemblée nationale, qui revient statutairement à l'opposition.

Il plaide également pour un fonctionnement plus transparent et respectueux des règles démocratiques à la chambre basse du Parlement.

Élu de la circonscription de Moba (Tanganyika), il réaffirme la volonté de sa formation politique de jouer pleinement son rôle dans les instances de décision, tout en défendant les intérêts des citoyens congolais.

