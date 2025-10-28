Congo-Kinshasa: Les chefs traditionnels appellent à la fin des conflits fonciers à Katanda

Les chefs coutumiers des groupements de Bena Muembia et Bena Tshimina, dans le territoire de Katanda au Kasaï Oriental, ont lancé un appel solennel à la paix à leurs communautés, dans un contexte de tensions foncières qui perdurent depuis plusieurs décennies. Cet appel a été formulé lors d'un atelier organisé le week-end dernier à Mbuji-Mayi, consacré aux résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies, organisé par le Centre féminin d'information et de formation pour le développement (CEFIFE) en présence d'acteurs locaux.

Ces chefs ont réaffirmé leur engagement en faveur du pacte de non-agression signé en avril 2025, actant la fin de plus de plusieurs années de conflits.

Le chef Christophe Kashala de Bena Shimba a déclaré :

« Nous nous sommes dit que quiconque transgressera ce pacte de paix rencontrera des conséquences graves. »

Pour sa part, le chef Kabemba Yampanu de Bena Muembia a félicité sa population d'avoir gardé le calme malgré les tensions pendant qu'il séjournait à Kinshasa.

Le conflit foncier dans le territoire de Katanda a déjà coûté la vie à des centaines de personnes, selon des sources locales. Les chefs coutumiers appellent désormais à enterrer la hache de guerre, à cultiver la paix et à favoriser la cohabitation pacifique entre communautés voisines.