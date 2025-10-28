Congo-Kinshasa: Des parlementaires européens évaluent l'efficacité de l'aide internationale au pays

Une délégation de huit députés européens des commissions Développement et droits de l'homme du Parlement européen est en mission en République démocratique du Congo du 27 au 29 octobre 2025. Après un court passage à Kinshasa, ils se sont rendus à Lubumbashi, capitale du Haut-Katanga, pour évaluer l'impact de l'aide au développement de l'Union européenne dans les contextes fragiles, notamment à travers l'initiative Global Gateway, un programme majeur d'investissements en Afrique.

Cette mission permettra également à ces parlementaires de mesurer les avancées dans la gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources naturelles en RDC, notamment dans le secteur minier, dont les minéraux sont essentiels aux chaînes d'approvisionnement mondiales en matières premières critiques.

Au programme figurent des échanges avec les autorités locales, des acteurs du secteur privé, ainsi que des organisations de la société civile impliquées dans la gouvernance minière, la protection des droits humains, la biodiversité et le développement durable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ils vont également effectuer des visites de terrain pour apprécier l'impact de l'appui européen dans des domaines comme l'agriculture, la formation technique, l'autonomisation des femmes, la participation communautaire et la lutte contre le travail des enfants.