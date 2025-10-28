Congo-Brazzaville: Eau et assainissement - Le projet Biseau lancé officiellement dans la ville

Le projet Brazzaville initiative pour les services d'eau et d'assainissement urbains (Biseau), co-piloté par la mairie de Brazzaville et la communauté urbaine de Reims (France), a été lancé le 28 octobre par le député-maire, Dieudonné Bantsimba, en présence du maire de Tinqueux et vice-président du Grand Reims, Jean-Pierre Fortuné.

Le projet Biseau s'étend sur trois années (2025-2028) et est axé sur trois volets (Renforcement du service public de l'eau; structuration de la gestion des boues de vidange et aménagement pilote dans les écoles publiques). Son coût global est de 681 millions FCFA dont chaque partenaire, notamment l'Agence de l'eau Seine Normandie, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le Grand Reims et Brazzaville, vont chacun apporter sa part.

Il s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population de Brazzaville en renforçant l'accès à des services d'eau potable et d'assainissement de qualité, dans une dynamique de gouvernance locale renforcée et d'apprentissage mutuel.

En ce qui concerne le premier volet, c'est-à-dire le renforcement du service public d'eau potable, La Congolaise des eaux va mener des échanges techniques avec le Grand Reims et avec l'Office national de l'eau et d'assainissement du Burkina Faso pour améliorer la performance du réseau et renforcer ses capacités internes, via des missions croisées et un appui matériel.

Pour ce qui est de la structuration de la filière de gestion des boues de vidange, deuxième volet du projet, il convient de noter que la connaissance sur l'assainissement (Eaux usées) à Brazzaville sera améliorée avec notamment une étude pour la réalisation éventuelle d'une station de traitement de ces boues. La mairie sera appuyée pour établir un cadre règlementaire, suivre la filière et encadrer les vidangeurs.

Quant au dernier volet du projet, l'aménagement pilote dans les établissements scolaires publics, l'on retient que quatre écoles périphériques seront équipées de points d'eau et de blocs sanitaires. Des aménagements de drainage et végétalisation permettront de renfoncer la résilience aux aléas climatiques. Ces installations s'inscriront dans une démarche pédagogique intégrée à travers des sensibilisations des écoliers aux bonnes pratiques liées à l'hygiène et l'assainissement, ainsi qu'un renforcement des équipes pédagogiques locales, précisément par le biais des échanges avec des homologues de l'Académie de Reims.

Notons qu'à l'issue des échanges sur le projet, les deux parties ont signé une convention. Les villes de Reims et Brazzaville, précisons-le, sont engagées dans une coopération de longue date, initiée en 1961. Renouvelée en 2018, elle s'est intensifiée à partir de 2023 autour de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Une phase de diagnostic a permis d'identifier conjointement les priorités et de poser les bases du projet Biseau, marquant le passage à la mise en œuvre d'actions concrètes pour améliorer durablement les services d'eau potable et d'assainissement à Brazzaville.