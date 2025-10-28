Congo-Brazzaville: Reconnaissance - Rémy Ayayos Ikounga élevé au rang de citoyen d'honneur de Dolisie

Les conseillers municipaux de Dolisie, dans le département du Niari, ont témoigné leur marque de reconnaissance pour les nombreuses actions posées au cours de ces deux dernières décennies par le colonel major Rémy Ayayos Ikounga au profit de cette ville et de ses citoyens, en votant une délibération faisant de lui citoyen d'honneur de cette troisième ville du Congo.

La ville de Dolisie reconnaissante a rendu un vibrant hommage au philanthropique officier des Forces armées congolaises, Rémy Ayayos Ikounga, dont les oeuvres parlent d'elles-mêmes. La domination des Fauves du Niari sur le football congolais pendant près de dix ans entre 2009 et 2015 a laissé une trace indélébile.

Sous sa direction, l'Athlétic club Léopards de Dolisie a garni son armoire à trophées en remportant quatre titres de champions du Congo (2012, 2013, 2016 et 2017), régnant sans partage entre 2012 et 2017 avant de signer un cinquième sacre en 2024. Le bilan allait être plus conséquent si les championnats de 2014 et 2015 au cours desquels les Léopards étaient largement en tête ne s'étaient pas arrêtés après la phase aller. Les Fauves du Niari ont également remporté la Coupe du Congo devant les équipes et non pas les moindres du pays en 2009, 2011, 2013, 2016 et 2017.

Mais l'histoire retiendra son optimisme chronique et incorrigible. Trente huit ans après le sacre du Club athlétique renaissance aiglons en Coupe d'Afrique des clubs champions (1974), les Fauves du Niari relevaient un immense défi de remporter la 9e Coupe africaine de la Confédération, à Dolisie, devant Djoliba AC du Mali. Ils sont avec les Aiglons les seuls clubs congolais à porter une étoile au dessus de leur logo , symbole des victoires remportées en 1974 et 2012.

Dolisie épicentre du football africain

Pendant cette période, Dolisie était devenue à la fois l'épicentre du football national et africain. Les supporters et tous les fans du football congolais voire africain faisaient le déplacement de Dolisie chaque fois que Léopards se produisait sur la pelouse de l'ex stade Denis- Sassou-N'Guesso, l'actuel Paul-Sayal-Moukila.

Un pari de faire connaître Dolisie réussi. C'est également grâce aux performances des Fauves du Niari que le Congo avait gagné deux places supplémentaires en compétitions africaines. Les Léopards étaient le club congolais le plus régulier à la phase de groupes entre 2011 et 2015, le seul à jouer la phase de poules de la Ligue des champions sous sa nouvelle formule.

C'est à Dolisie, « la citadelle imprenable », que les Diables rouges locaux se sont qualifiés pour la première fois à la phase finale du Championnat d'Afrique des nations en 2014 en Afrique du Sud, en éliminant les Léopards de la République démocratique du Congo. Rémy Ayayos Ikounga ayant joué un grand rôle dans la délocalisation de ce match retour.

Déjà vénéré par la quasi totalité des couches sociales de Dolisie, il s'était davantage illustré par des aides multiformes à l' endroit des jeunes, des filles mères, des personnes vulnérables, des structures de santé et de l'éducation nationale.

La venue à Dolisie des médecins français et congolais installés en France autour d'une vaste campagne de soins « Santé tout Dolisie », entièrement prise en charge par Rémy Ayayos Ikounga, avait permis de sauver les vies de plusieurs personnes du département du Niari et des départements voisins dont la Lékoumou, la Bouenza et le Kouilou.

Les Dolisiens s'en souviennent encore. La délibération prise n'est que la conséquence logique.