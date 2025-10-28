Congo-Brazzaville: Coopération - Moscou célèbre ses 100 ans de diplomatie publique et d'amitié entre les peuples

Le 26 octobre, Moscou a accueilli le Forum international de coopération, événement phare du 100e anniversaire de la diplomatie publique russe. Plus de 2 000 participants issus des cinq continents regroupant diplomates, artistes, journalistes, scientifiques et leaders politiques se sont réunis autour d'un même objectif : bâtir des ponts d'amitié entre les peuples et préserver la paix mondiale.

Créée en 1925, la Société pansoviétique pour les relations culturelles avec l'étranger fut le socle historique du mouvement de diplomatie populaire. Devenue depuis quelques années Rossotrudnichestvo, l'agence fédérale poursuit cette mission de dialogue interculturel et de coopération humanitaire à travers une diversité d'actions : partenariat avec les États, don, formation, distinction, octroi de bourses, etc. Ainsi, dans un contexte géopolitique tendu, la célébration du 100e anniversaire de la diplomatie russe vient réaffirmer l'importance de la culture, de la science et de la presse comme instruments de rapprochement.

Lors de la session plénière d'ouverture du forum initié par Rossotrudnichestvo en partenariat avec la société russe « Knowledge » et le Centre national « Russie », plusieurs allocutions ont marqué les esprits, notamment celle du président Vladimir Poutine, transmise par Mikhail Shvydkoy, représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour la coopération culturelle internationale.

« Les efforts de la diplomatie publique contribuent à la protection des intérêts légitimes de la Fédération de Russie et à la construction d'un ordre mondial juste et multipolaire... Je suis convaincu que vous serez en mesure de proposer des idées et des initiatives qui contribueront au développement d'une coopération internationale véritablement égalitaire et bénéfique », a dit le président Vladimir Poutine dans son mot.

Par ailleurs, les interventions en vidéo du ministre des Affaires étrangères russe, Sergey Lavrov, et du patriarche Kirill ont également souligné le rôle des valeurs spirituelles et morales dans la consolidation de la coopération internationale. L'allocution d'Evgueni Primakov, directeur de Rossotrudnichestvo, a rappelé la dimension humaine du forum. « Notre maison est votre maison. La diplomatie publique, c'est l'idée de confiance, de compréhension et de dialogue. Ensemble, nous devons préserver les traditions nationales tout en bâtissant un avenir commun », a-t-il fait savoir.

Dans ce même contexte, d'autres panels ont suivi notamment sur « L'approche de presse » dans le maintien des relations bilatérales et la promotion de paix ; « Diplomatie médiatique : le rôle de l'information à l'ère numérique » ; « Le rôle de la coopération culturelle internationale » ; « Préservation de la mémoire historique » ; « Combattre le néocolonialisme et le néonazisme », etc.

Notons qu'en marge du Forum international de coopération, Rossotrudnitchestvo, responsable de toutes les Maisons russes dans le monde, a signé plusieurs accords de coopération médiatique et culturelle avec des partenaires du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Chine, confirmant la vocation du forum de faire de la diplomatie publique un moteur de paix et de d'échange mutuel.

Prix des médias « Honest View » 2025 : valoriser un journalisme sincère et courageux

En marge du forum, s'est tenue dans la soirée du 26 octobre la cérémonie de remise du prix international des médias "Honest View", dédié aux meilleures pratiques journalistiques dans la couverture des activités humanitaires et culturelles à l'étranger en lien avec la Russie. Ce prix, initié par Rossotrudnitchestvo, met en lumière le journalisme honnête, courageux et porteur de paix, à une époque où l'information devient un enjeu stratégique mondial. « Vous avez du courage, parce que vous dites la vérité. Ce prix est notre façon de vous remercier », a déclaré Primakov, juste avant la découverte des heureux récipiendaires.

Sur plus de 120 candidatures provenant de plus d'une cinquantaine de pays, une vingtaine de journalistes a été primée dans différentes catégories, à savoir meilleur jeune journaliste russe (18-25 ans) ; meilleur reportage culturel, social ou de partenariat humanitaire avec la Russie ; Prix héritage, mémoire et temps ; Prix spécial de la vidéo Ruptly ; Prix du meilleur document du genre journalisme et documentaire, Grand Prix de la meilleure publication en ligne ; etc.

Les lauréats proviennent, entre autres, de la Russie, du Kazakhstan, de la Centrafrique, du Maroc, de la Chine, de la Serbie, de l'Italie... En termes de récompense, les lauréats ont reçu des chèques allant de 300 000 à 350 000 roubles, soit environ 2 000 000 à 2 500 000 FCFA. Aussi, le lauréat du meilleur stéréotype de la Russie bénéficiera d'un voyage de découverte du pays. Une récompense ironique pour briser les idées reçues.

Belvia Espérance Refeibona, rédactrice en chef d'Oubangui média et lauréate de Centrafrique, avait soumis un reportage parlant d'une activité humanitaire de la Russie dans son pays. « Le reportage portait précisément sur dix forages d'eau offerts à la population du quatrième arrondissement », a-t-elle spécifié. Jeune et cumulant à peine cinq ans de carrière, Belvia se dit reconnaissante pour ce premier prix de sa carrière, particulièrement à l'international. « C'est un sentiment de joie, de fierté.

Ce prix ne représente pas seulement une reconnaissance de mon travail, mais aussi le fruit d'un parcours de résilience et de passion... Je remercie Dieu, mes parents et tous ceux qui m'accompagnent jusque là », a-t-elle confié le sourire aux lèvres.

Cette soirée, ponctuée d'intermèdes musicaux du groupe « La République », a baigné dans une belle ambiance. Pour rappel, le Prix des médias « Honest View » est devenu un événement annuel international pour la première fois en 2024, donnant ainsi l'occasion aux journalistes du monde entier de postuler courant le deuxième semestre de l'année. Le rendez-vous est donc pris l'an prochain pour de nouvelles candidatures et de nouveaux lauréats.