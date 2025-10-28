Congo-Brazzaville: Genre - Un plaidoyer pour l'avenir de la jeune fille

28 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Blandine Lusimana

En marge de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille placée sur le thème " La vie que je suis, les changements que j'emmène, les vies en première ligne de crise", la ministre du Genre, Famille et Enfant, Micheline Ombahe Kalama, a plaidé pour plus d'investissement dans le développement de la jeune fille.

Le plaidoyer a été fait récemment au collège Boboto, à Kinshasa, devant un parterre de personnalités lors d'une journée dédiée à la célébration de l'activité qui vise à reconnaître les droits des filles et les défis spécifiques auxquels elles sont confrontées tels que la violence, les discriminations et l'accès inégal à l'éducation, à la santé et aux opportunités.

La ministre du Genre, Famille et Enfant a souligné le rôle combien important que joue la jeune fille dans la société. Pour ce faire, il est impérieux d'investir pour son épanouissement. D'où son appel aux différents acteurs en ces termes: "Au regard de la place importante de la jeune fille dans l'émergence de notre société, je lance un vibrant appel à tous les acteurs, notamment les agences du système des Nations unies, les organisations de la société civile et les partenaires du secteur privé, pour en faire un véritable levier de transformation sociale en réalisant des investissements importants, tant pour leur présent que pour leur avenir ".

L'organisation de cette journée, a dit Micheline Ombahe Kalama, s'inscrit dans le cadre du sommet des filles d'Afrique de l'Ouest et du centre, qui s'était déroulé à Dakar, au Sénégal, du 9 au 11 septembre dernier. Au terme de cette rencontre régionale, a-t-elle renchéri, les filles présentes avaient démontré que la confiance doit leur être faite, parce qu'elles ont participé avec énergie et détermination à cette rencontre.

Micheline Ombahe a ajouté que c'est à cette perspective que s'inscrivent les engagements qui prennent en compte le renforcement de la visibilité des dépenses publiques destinées aux filles, l'institutionnalisation des suivis budgétaires sensibles aux genres, l'élaboration d'une feuille de route nationale détaillée des investissements prioritaires en faveur des filles. En fin, a-t-elle conclu, les partenaires techniques et financiers doivent être mobilisés autour d'un pacte de financement commun pour les adolescents, garantissant ainsi la cohérence et la durabilité des engagements.

