Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi lance la première édition de la Semaine Nationale du Climat !

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'Etat, a lancé hier, lundi 27 octobre 2025, au cours d'une cérémonie tenue au Centre culturel et artistique des Pays d'Afrique Centrale, les travaux de la 1ère édition de la Semaine Nationale du climat, organisée à l'initiative du Ministère de l'Environnement, Développement durable et de la Nouvelle Économie du Climat.

Du 27 au 30 octobre, les acteurs du secteur de l'Environnement vont se réunir et mener des réflexions sous le thème : Forêts, biodiversité et tourbières : mobilisation des finances climatiques pour le développement durable de la RDC et du bassin du Congo.

Dans son allocution, le Président de la République a souligné que « cet événement est historique et annonciateur d'un avenir meilleur dans la lutte contre le changement climatique car la RDC a pour vocation d'être un pays solution ».

« Le changement climatique n'est pas une abstraction mais une réalité vécue au quotidien par nos populations. Ainsi les travaux et les thèmes qui seront développés, contribueront à nous forger une vision commune et participative de notre pays dans la recherche de l'équilibre climatique planétaire », a indiqué le Chef de l'État.

Par la même occasion, le Président Félix Tshisekedi a appelé de tous ses voeux des investissements dans ce secteur.

« À la communauté internationale et aux bailleurs de fonds, aux secteurs privés et aux investisseurs responsables, je lance un vibrant appel. Venez investir dans la forêt tropicale congolaise, dans nos énergies propres, dans notre jeunesse et dans l'innovation écologique », a-t-il exhorté.

Pour la ministre de l'environnement, « la RDC est le coeur vert de l'Afrique, le poumon de la planète. Comme pays solution, la RDC est un patrimoine vital mondial et contribue largement à l'équilibre climatique planétaire ».

De son côté, la ministre déléguée près de la ministre de l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat, a estimé que cette semaine constitue un moment capital de mobilisation nationale, moment de dialogue et de partage entre toutes les couches de la société congolaise.

À quelques jours de la 30ème session de la Conférence des parties (COP30), prévue du 10 au 21 novembre à Belem, au Brésil, l'organisation de cette semaine nationale du climat a pour but principal de mettre en lumière les politiques et les stratégies visant à protéger l'environnement et à gérer durablement les ressources naturelles renouvelables. Ces assises contribuent à la réduction de la pauvreté en RDC et à la satisfaction des attentes nationales et internationales en matière de lutte contre le changement climatique.