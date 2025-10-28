Congo-Kinshasa: Santé - Le PAM offre au pays des équipements de la chaîne du froid d'une valeur estimée à plus d'1 million USD !

Le Programme Alimentaire Mondial a procédé hier, lundi 27 octobre 2025, à la remise symbolique au Ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, d'un lot d'équipements de la chaîne du froid, constitué, entre autres, de conteneurs frigorifiques mixtes de 40 pieds, des générateurs de grande capacité, des kits d'entretien pour inverseurs et des réfrigérateurs.

La cérémonie de présentation officielle de cette dotation s'est tenue dans une atmosphère chargée de fierté et d'engagement à l'Immeuble intelligent, dans la commune de la Gombe. Dans son mot de circonstance, Cynthia Jones, Directrice-pays a.i du PAM, a révélé que les matériels fournis à la partie congolaise ont une valeur de 1 400 000 dollars américains et sont destinés à renforcer les capacités de stockage et de conservation des vaccins pour aider à apporter des réponses adéquates aux urgences sanitaires en RDC.

"Le Programme Alimentaire Mondial se tient aux côtés du Ministère de la Santé pour appuyer ses efforts. Le PAM contribue à la logistique, à la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'à la distribution de repas chauds aux patients et aux communautés affectées, renforçant ainsi la résilience du système de santé et le bien-être des populations. C'est donc avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie officielle de remise d'équipements médicaux de la chaîne du froid destinés à renforcer la riposte nationale contre le Mpox", a indiqué Cynthia Jones, qui a salué l'apport des partenaires du PAM comme la Fondation Mastercard, pour la réalisation de cette action d'envergure.

"Les équipements que nous avons l'honneur de vous remettre aujourd'hui sont composés de : 7 conteneurs frigorifiques de 40 pieds, 7 générateurs de 16 Kva, 75 réfrigérateurs (+2°C à +8°C), 53 congélateurs (-18°C à -28°C), 3600 accumulateurs de froid, 2 kits de maintenance pour réfrigérateurs, 3 kits d'entretien pour inverseurs... Ce don est rendu possible grâce au soutien généreux de la Fondation Mastercard, à l'expertise technique de Africa CDC, en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé et l'UNICEF", a témoigné la Directrice ai du PAM en RDC, dans son discours du jour.

De son côté, le Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance Sociale, le Docteur Roger Kamba, a apprécié avec fierté l'acte posé par le Programme Alimentaire Mondiale, loué ses nombreuses contributions dans le secteur sanitaire congolais, tout en soulignant que les matériels à lui présentés contribueront effectivement aux efforts du Gouvernement visant à protéger les populations par une gestion responsable des épidémies en République démocratique du Congo.