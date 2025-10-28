Congo-Kinshasa: Fecofa - Le Secrétaire général Jean Marie Mbuyi démis de ses fonctions

28 Octobre 2025
La Prospérité (Kinshasa)
Par EG

La Fédération congolaise de football association (Fecofa), a annoncé, samedi, dans un communiqué de presse, la déchéance de son secrétaire général, Jean Marie Mbuyi Kalonji, pour des raisons non évoquées.

« Le Comité de normalisation (Conor) de la Fédération congolaise de football association (Fecofa) informé l'opinion sportive, de la fin de prestation des services de son secrétaire général, Jean Marie Mbuyi Kalonji, au sein de la Fecofa », a-t-on lu dans ce communiqué signé par la secrétaire générale adjointe de cette instance sportive, Bethy Ndandani Kinsiona.

D'après le communiqué, son successeur sera connu bientôt dans un bref délai.

Pour rappel, Jean Marie Mbuyi Kalonji a été le seul rescapé de la première équipe dirigeante du Conor chapeautée par Dieudonné Sambi dont il a été membre.

C'est à l'avènement du Conor dirigé par Mme Belinda Luntadila, pour son deuxième mandat, en juillet dernier, que la fonction du secrétaire général de la Fecofa lui a été confiée.

