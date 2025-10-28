Congo-Kinshasa: Qatar - Reçu par Félix Tshisekedi, l'Ambassadeur Shafi Newaimi annonce la visite du Prince héritier à Kinshasa

L'agenda diplomatique du Président de la République, Félix Tshisekedi, était particulièrement dense le jeudi dernier, à la Cité de l'Union Africaine. Le Chef de l'Etat s'est entretenu successivement avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en RDC, M. Rémi Maréchaux, et le chargé d'affaires de l'État du Qatar, M. Shafi Newaimi Al Hajri. Au coeur des échanges : la situation humanitaire dans l'Est et le renforcement des partenariats bilatéraux.

Avec le diplomate français, les discussions ont principalement porté sur la Conférence sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs, qui débuté cette semaine à Paris. M. Rémi Maréchaux a souligné l'urgence de cette rencontre, dont l'objectif est de « mobiliser l'ensemble des partenaires pour un effort humanitaire en faveur des populations affectées par les conflits dans l'Est ».

Insistant sur une situation humanitaire jugée « préoccupante » où les besoins ne sont que « très marginalement satisfaits », l'ambassadeur a précisé la mission de la conférence. Elle visera, selon lui, à « rappeler aux parties les principes du droit international humanitaire et de travailler à la liberté d'accès pour les organisations humanitaires qui, à ce jour, rencontrent beaucoup d'obstacles causés par des autorités de fait ».

L'audience avec le chargé d'affaires du Qatar, M. Shafi Newaimi Al Hajri, a quant à elle permis de réaffirmer la vitalité des relations diplomatiques entre Kinshasa et Doha. L'annonce majeure de cette rencontre est la confirmation d'une prochaine visite officielle en RDC du prince héritier du Qatar, une nouvelle que le diplomate a personnellement communiquée au Chef de l'Etat.

Ces deux rencontres de haut niveau témoignent de l'intense activité diplomatique de la présidence congolaise, axée à la fois sur la résolution des crises régionales et le renforcement des partenariats stratégiques internationaux.