Congo-Kinshasa: Qatar - Reçu par Félix Tshisekedi, l'Ambassadeur Shafi Newaimi annonce la visite du Prince héritier à Kinshasa

28 Octobre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

L'agenda diplomatique du Président de la République, Félix Tshisekedi, était particulièrement dense le jeudi dernier, à la Cité de l'Union Africaine. Le Chef de l'Etat s'est entretenu successivement avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en RDC, M. Rémi Maréchaux, et le chargé d'affaires de l'État du Qatar, M. Shafi Newaimi Al Hajri. Au coeur des échanges : la situation humanitaire dans l'Est et le renforcement des partenariats bilatéraux.

Avec le diplomate français, les discussions ont principalement porté sur la Conférence sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs, qui débuté cette semaine à Paris. M. Rémi Maréchaux a souligné l'urgence de cette rencontre, dont l'objectif est de « mobiliser l'ensemble des partenaires pour un effort humanitaire en faveur des populations affectées par les conflits dans l'Est ».

Insistant sur une situation humanitaire jugée « préoccupante » où les besoins ne sont que « très marginalement satisfaits », l'ambassadeur a précisé la mission de la conférence. Elle visera, selon lui, à « rappeler aux parties les principes du droit international humanitaire et de travailler à la liberté d'accès pour les organisations humanitaires qui, à ce jour, rencontrent beaucoup d'obstacles causés par des autorités de fait ».

L'audience avec le chargé d'affaires du Qatar, M. Shafi Newaimi Al Hajri, a quant à elle permis de réaffirmer la vitalité des relations diplomatiques entre Kinshasa et Doha. L'annonce majeure de cette rencontre est la confirmation d'une prochaine visite officielle en RDC du prince héritier du Qatar, une nouvelle que le diplomate a personnellement communiquée au Chef de l'Etat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces deux rencontres de haut niveau témoignent de l'intense activité diplomatique de la présidence congolaise, axée à la fois sur la résolution des crises régionales et le renforcement des partenariats stratégiques internationaux.

 

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2025 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.