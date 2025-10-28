Afrique: CAN Féminine 2026 - Les Léopards affrontent les Banyana-Banyana

Les Léopards dames

Après trois jours de récupération, les Léopards dames de la République Démocratique du Congo se sont envolés pour l'Afrique du Sud, où elles sont bien arrivées et bien installées pour affronter les Banyana-Banyana ce mardi 28 octobre, en match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Can Maroc 2026. Au match aller livré à Kinshasa, le score était d'un but partout (1-1).

Pour la Confédération africaine de football (Caf), le match Afrique du Sud contre RDC sera le grand choc de cette manche retour, estimant que l'Afrique du Sud est maintenant dos au mur face à la RDC. Championne d'Afrique 2022, l'Afrique du Sud doit se méfier d'une équipe de la République Démocratique du Congo particulièrement combative. L

es Banyana Banyana poursuit le site officiel de la Caf, devront faire parler de leur expérience devant leur public à l'Orlando Stadium de Johannesburg, pour pouvoir venir au bout des Léopards. Les Sud-africaines pourront compter sur le soutien populaire, mais la RD Congo, emmenée par Ruth Kipoyi, buteuse à l'aller, croit plus que jamais en ses chances d'exploit.

L'Algérie défend son avance à Douala

Un autre choc, c'est ce qui va opposer le Cameroun à l'Algérie à Douala. Tombeuse du Cameroun (2-1) à Bir El Djir, l'équipe d'Algérie a pris une courte option avant le déplacement périlleux à Douala. Les Vertes ont impressionné par leur cohésion, guidées par Ghizlane Karchouni et Mélissa Dafeur, buteuses lors du match aller. Mais les Lionnes Indomptables, portées par Ajara Njoya Nchout, comptent bien inverser la tendance à domicile au Stade de la Réunification. Le duel s'annonce intense entre deux sélections au riche passé continental.

L'Égypte face à la montagne ghanéenne

Ce n'est pas tout ! Il y a aussi cette bataille Egypte-Ghana. Battu 3-0 au Caire, l'Égypte devra réaliser un véritable exploit à Accra pour renverser une équipe du Ghana en grande forme. Les Black Queens, emmenées par Doris Boaduwaa, Mavis Amponsah et Grace Asantewaa, ont fait la différence dans les vingt dernières minutes du premier acte. À domicile, elles voudront valider sereinement leur qualification.