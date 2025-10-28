Afrique: Compétitions interclubs de la CAF - Dans la douleur, Lupopo et Maniema Union accèdent en phase de groupes !

Les dés ont été bien jetés pour l'AS Saint Eloi Lupopo et l'AS Maniema Union, deux représentants de la République Démocratique du Congo qui se sont qualifiés le week-end dans la douleur, à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but, pour la phase de groupes des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (Caf), édition 2025-2026.

En Ligue de champions Lupopo s'est imposé devant Orlando Pirates de l'Afrique du Sud (3-3/5-4), tandis qu'en Coupe de la Confédération, Maniema Union a fait autant devant Royal Léopards d'Eswatini (2-2/4-3). Un exploit pour ces deux formations congolaises qui sont allées chercher les qualifications à l'extérieur du pays.

Malgré une défaite 3-0 au match retour, les poulains de l'entraîneur Guy Bukasa sont restés sereins réalisant une bonne séance de tirs au but jusqu'à renverser Orlando Pirates devant son public inconsolable.

Vainqueur au match aller à Lubumbashi 3-0, Lupopo a succombé au retour, devant Orlando Pirates par le même score 0-3. Les Sud-africains ont ouvert le score par Nemtajela Masindi (39ème), score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Pirates ont refait leur retard du match aller avec deux autres buts supplémentaires de Mbutuma Yanela (68ème) et d'Appolis Oswin (90+5).

Au terme d'une rencontre palpitante, la série de tirs au but a tourné à l'avantage de Lupopo (5-4), offrant au club congolais son billet pour la phase de groupes de la compétition continentale. Les Pirates, malgré leur victoire 3-0 lors du retour n'ont pas réussi à renverser la vapeur.

Le match a été marqué par une tension palpable : l'arbitre a montré le carton rouge à Morimi pour Orlando et à Christopher Sombo pour Lupopo à la 45ème minute, témoignant de l'engagement et de la combativité des deux équipes.

Saint-Éloi Lupopo signe ainsi un exploit retentissant, fruit d'un mélange de courage, de discipline et de détermination. Ce triomphe historique reflète l'ambition du club congolais de continuer à briller sur la scène continentale et d'écrire de nouvelles pages glorieuses de son histoire.

Pour rappel, Saint Eloi Lupopo est resté le seul représentant de la RDC, après l'élimination des Aigles du Congo, au premier tour des préliminaires.

Maniema Union - Royal Léopards 2-2/4-3

Pour sa part, Maniema Union s'est qualifié devant Royal Leopards d'Eswatini, battu par 4-3, aux tirs au but, samedi, au stade Samhlolo, en match retour du deuxième tour des préliminaires de la coupe de Confédération africaine de football (CAF).

Lors de cette rencontre, l'AS Maniema Union a pris le devant son adversaire, sur un but matinal de Lupini Dieu Merci (7ème). Ce but marqué à l'extérieur comme l'avait fait Royal Léopards à Kinshasa, qui a permis aux Unionistes de mener 1-0 à la mi-temps. Un but que Maniema Union va bien le conserver avant de craquer en dernière minutes, suite à l'expulsion de Jordi Mukoko à la 80ème minute.

Ainsi, les deux équipes se sont du coup neutralisées sur cette note de 1-1, au dernier coup de sifflet, le plaçant en égalité de 2-2, sur l'ensemble des deux matches. Pour les départager, on en est arrivé aux tirs au but qui ont été favorables à l'AS Maniema Union qui l'a emporté par 4-3.