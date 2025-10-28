Sénégal: Campagne arachidière 2024-2025 - Le pays vers une production de plus de 900 000 tonnes

28 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

La campagne agricole 2024-2025 pourrait atteindre des sommets pour le Sénégal. Selon les premières estimations de la Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA), la production nationale d'arachide pour cette campagne pourrait dépasser les 900 000 tonnes. À titre de comparaison, celle de la campagne précédente tournait autour de 800 000 tonnes.

Cette prouesse n'est pas le fruit du hasard. Elle reflète la coordination entre l'État et les acteurs sur le terrain. Cela a permis la naissance d'initiatives comme le programme « Souxali Sa Gokh ». En tournée de suivi à Goudiry, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a lancé un message : « La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit dans les champs. Le colonel Sarr en est la preuve vivante. »

Mabouba Diagne a également annoncé la création prochaine d'une Brigade de la Souveraineté alimentaire, en partenariat avec le ministère des Forces armées. L'objectif est de mobiliser les anciens hommes de tenue pour qu'ils intègrent la production agricole.

