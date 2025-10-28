La relance des activités de la Sonacos de Diourbel préoccupe le gouvernement. C'est dans cette logique que s'inscrit l'ambition du ministère du Commerce et de l'Industrie de vouloir renouveler les machines de cette usine pour réussir la diversification des productions.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, veut s'appuyer sur la diversification des matières premières et des productions pour relancer l'usine de la Société nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (Sonacos) de Diourbel. Il a exprimé ce voeu, hier, lundi 27 octobre, à l'occasion d'une visite des locaux de cette industrie érigée au Baol. Selon lui, son objectif est de travailler en collégialité sur l'avenir de l'entreprise au niveau local dans les 10 prochaines années.

« Aujourd'hui, l'arachide ne suffit plus pour entretenir une usine. Nous devons réfléchir sur d'autres sources oléagineuses, telles que les palmes, le tournesol, le soja. Cela nous permettra de produire plusieurs variétés d'huiles », a-t-il estimé. M. Diop a précisé que la diversification portera sur la revitalisation des unités de production en léthargie. Il a cité les entités de décorticage, raffinage, javellisation et vinaigrerie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après lui, la relance de ses unités dormantes permettra au gouvernement de réussir le renouveau de la Sonacos pour en faire une unité exceptionnelle qui créée de la valeur ajoutée, embauche des jeunes de Diourbel et revalorise la filière arachidière.

Le ministre a annoncé que le gouvernement compte travailler sur l'augmentation du budget de la Sonacos de Diourbel et la modernisation de ses machines afin de développer beaucoup d'activités. « L'État va dégager des fonds conséquents permettant de remettre en marche les usines et les unités de productions rentables. Nous voulons avoir de nouvelles capacités de production », a déclaré Serigne Guèye Diop.

Lors de cette visite, le ministre était accompagné du directeur général de la Sonacos, El Hadji Ndane Diagne. Après l'étape de Diourbel, ils ont rejoint la région de Kaolack.