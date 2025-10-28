Sénégal: Système de santé - Un programme de recrutement massif bientôt lancé au pays

Ce lundi 27 octobre 2025, s'est tenue à Dakar la cérémonie d'ouverture du 49e Congrès international du Collège ouest-africain des médecins (WACP, sigle en anglais). Le thème retenu pour cette année : « Capital humain et protection sociale, contribution du WACP ».

La cérémonie était présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy. Il a profité de l'occasion pour faire une annonce : le lancement d'un programme de recrutement spécial de personnel de qualité.

« Le Sénégal s'est résolument inscrit dans une dynamique de renforcement de la résilience de son système de santé et de promotion de l'équité territoriale et sociale dans l'offre de soins de santé de qualité. Du fait du rôle important que jouent les ressources humaines dans le processus de transformation du secteur de la santé, un vaste programme de recrutement spécial de personnel de qualité sera bientôt lancé avec le soutien du chef de l'État et du Premier ministre », a-t-il fait savoir.

En outre, Ibrahima Sy a annoncé que tout ceci se ferait en concordance avec le référentiel Vision 2050, qui concourt à « construire, entre autres, un système de santé plus résilient et des soins de qualité accessibles à tous ».

Et le ministre d'ajouter : « Les innovations en matière de politique publique de santé décrites dans la lettre de politique sectorielle ont permis de renforcer durablement notre capacité de surveillance épidémiologique, de préparation et de riposte, notre diplomatie sanitaire et notre aptitude à produire des approches réalistes et adaptées aux réalités de notre pays. »