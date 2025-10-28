La NBA a encore offert du beau spectacle cette nuit. Parmi les choses à retenir : les victoires de San Antonio et de Golden State grâce respectivement à Victor Wembanyama et Jonathan Kuminga, et la défaite des Lakers malgré un Austin Reaves stratosphérique.

Le premier point de cette nuit en NBA nous mène à l'Est, avec Atlanta qui a perdu 123-128 à Chicago. Chez les Hawks, Mamadou Gueye a disputé 10 minutes lors de cette défaite, inscrivant 4 points. Le Sénégalais et sa franchise enregistrent leur 3e défaite en 4 parties.

À l'Ouest, San Antonio est inarrêtable en ce début de saison. Les Spurs ont battu Toronto 121-103 cette nuit, pour leur 4e victoire en autant de sorties. Et comme depuis le début de la saison, Victor Wembanyama a été déterminant.

Le Français a signé un double-double avec 24 points et 15 rebonds en seulement 31 minutes sur le parquet. De retour de blessure, le Français semble prêt à tout casser. San Antonio est leader à l'Ouest. Wemby lui, de retour de blessure, est inarrêtable en ce début de saison. Il a respectivement mis 40, 29, 31 et 24 points lors de ses quatre premiers matchs de la saison.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Thunder et Warriors en forme

Juste derrière, avec le même nombre de succès, on retrouve Oklahoma, champion en titre. Le Thunder est allé battre Dallas 101-94 grâce notamment aux 23 points de Shai Gilgeous-Alexander. Côté Mavericks, les 26 points et 11 rebonds d'Anthony Davis n'ont pas suffi.

À la 3e place de la conférence Ouest, on retrouve Golden State (3 victoires, 1 défaite). Les Warriors ont battu Memphis 131-118. En l'absence de Steph Curry, Jonathan Kuminga a pris le commandement des opérations. Le Congolais a fini meilleur marqueur avec 25 points. Il a également récupéré 10 rebonds et distribué 4 passes dans cette rencontre.

Enfin, l'autre fait marquant de la nuit dans cette conférence Ouest est la défaite des Lakers de Los Angeles 108-122 malgré un Austin Reaves sensationnel. Il a terminé la rencontre avec 41 points. Reaves est d'ailleurs dans la forme de sa vie, puisque lors de la précédente sortie des Lakers, il avait planté 51 points, ce qui lui fait 92 points en deux rencontres. On fire !