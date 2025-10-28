Afrique: SIMA 2025 à Dakar - RSF salue les progrès du Sénégal en liberté de la presse

Du 27 au 30 octobre 2025, se tient à Dakar le Salon international des médias d'Afrique (SIMA). À cette occasion, plusieurs représentants du monde des médias ont fait le déplacement pour parler des enjeux de l'heure. Parmi les participants, il y avait le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), Thibault Bruttin. Ce dernier a, lors de la cérémonie d'ouverture ce lundi, fait part des potentialités du Sénégal dans le domaine de la presse.

« Je crois que le Sénégal a un potentiel énorme pour devenir un des pays phares en matière de liberté de la presse, si l'on arrivait à résoudre dans le respect les enjeux fondamentaux de transparence des médias, mais aussi de soutenabilité économique », a-t-il d'abord souligné, avant de revenir sur la 74e place du Sénégal au classement mondial de la liberté de la presse, établi par son organisation. « Le pays a connu des classements qui étaient bien plus bas, 104e en 2023, donc nous saluons les progrès qui ont pu être faits. »

Pour Thibault Bruttin, il faudra néanmoins que les recommandations faites lors des Journées de concertation du secteur des médias et des Assises de la presse puissent être concrétisées. « Il y a des solutions sur la table et il faut que des actions suivent. Cette conférence aujourd'hui est une opportunité d'en discuter, de faire avancer les choses au service d'un journalisme qui soit à la fois une liberté, mais aussi une responsabilité, un journalisme qui endosse ses devoirs, mais aussi saisit pleinement ses droits. »