Cameroun: Le nouveau président Paul Biya choisit les réseaux sociaux.

Il a été élu pour un huitième mandat consécutif de 7 ans comme président De la République du Cameroun. Il vient à la tête de onze autres de ses concurrents parmi lesquels son ministre de la Formation Professionnelle Issa Tchiroma Bakary.

Pour sa première adresse à ses électeurs, il a choisi son compte Twitter

Après la proclamation par le Conseil Constitutionnel, les Camerounais étaient encore partagés entre la joie de ses partisans, les militants du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir et les manifestations des partisans de l'opposition politique qui dénoncent une « victoire volée » Avec notamment un score de 53,66% des suffrages contre 35,19 % pour son principal challenger Issa Tchiroma Bakary qui a qualifié ce résultat de « mascara de électorale » il soutient à hue et à dia qu'il est le vainqueur, dénonce une fraude à haute échelle et appelle le peuple à « défendre sa victoire jusqu'au bout »

Dans cette atmosphère de contestations populaires dans les grandes villes comme les régions et dont le bilan fait état des morts et des dégâts matériels, Paul Biya n'a pas attendu le moment solennel de la prestation de serment pour s'adresser à ses compatriotes.

Sans doute en raison de la gravité de la situation et les menaces d'une escalade de la violence. Aussi, sur son compte on peut lire « mes premières pensées vont à tous ceux qui ont inutilement perdu leurs vies, ainsi qu'à leurs familles, du fait des violences post-électorale »

Bien plus, comme ébauche de son programme politique pour son nouveau septennat qui commence avec la prestation de serment qui aura lieu dans les prochains jours, nouveau président invite ses concitoyens de regarder dans le même direction « La page de l'élection présidentielle étant tournée, je souhaite vivement qu'ensemble, nous nous engagions résolument à bâtir un Cameroun de paix, d'unité et de prospérité. Nous le devons bien à notre cher et beau pays »