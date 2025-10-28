Cameroun: Réélection de Paul Biya - Le ministre joseph le félicite le chef de l'état

À la suite de la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 par le Conseil constitutionnel, le président Paul Biya a été déclaré vainqueur. Cette annonce, faite au Palais des Congrès de Yaoundé, a suscité une vague de réactions de satisfaction au sein du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) et de nombreux Camerounais.

Parmi les personnalités ayant salué cette réélection figure Joseph LE, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Président de la commission permanente régionale de l'Est et *président de la coordination régionale de campagne du RDPC. Dans une déclaration à la presse, le membre du gouvernement s'est dit fier de la confiance que le peuple a renouvelée au Chef de l'État et a remercié l'ensemble des acteurs de la région de l'Est pour leur mobilisation exemplaire tout au long de la campagne électorale.

« La victoire du Président Paul Biya est celle de la paix, de la stabilité et de la continuité. Les populations de l'Est, fidèles à leur engagement patriotique, ont voté massivement le RDPC et nous avons gagné. Je leur adresse mes félicitations les plus sincères », a déclaré le ministre Joseph LE.

Il a également salué la maturité politique du peuple camerounais, qui a su faire preuve de calme et de responsabilité durant toute la période électorale. Pour lui, la réélection du président Paul Biya est le gage d'une vision constante pour un Cameroun uni, fort et prospère.

« Paul Biya a toujours été un homme de paix et de sagesse. Il a su préserver les acquis du Cameroun et n'a cessé de rêver d'un pays où chaque Camerounais peut manger à sa faim. Cette réélection traduit la reconnaissance du peuple pour son œuvre de construction nationale », a ajouté le ministre.

Le ministre Joseph LE a enfin appelé les Camerounais, toutes tendances confondues, à se rassembler autour du Chef de l'État pour poursuivre l'édification d'un Cameroun tourné vers le développement, la paix et la cohésion nationale.