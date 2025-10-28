Tunisie: Saïed réaffirme - Aucun retour en arrière sur le rôle social de l'État

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier lundi 27 octobre, au palais de Carthage, Mme Sarra Zaafrani Zenzri, cheffe du gouvernement.

Le Chef de l'État a rappelé une nouvelle fois la nécessité de renforcer la cohésion au sein de l'action gouvernementale et à travers les différentes structures publiques, soulignant que la Tunisie traverse aujourd'hui une étape historique décisive.

Les décisions actuellement en préparation, a-t-il affirmé, ne décevront pas les attentes du peuple tunisien et ne remettront pas en cause le rôle social de l'État. Il a également insisté sur la poursuite de l'ouverture de nouvelles perspectives pour ceux qui ont été victimes d'un système fondé sur la faim, la répression et la division.

Le Président de la République a indiqué que tous les services publics doivent être au service des citoyens et des citoyennes. Quiconque s'en prend à eux ou les maltraite, sous quelque forme que ce soit, ne restera pas impuni. Ceux qui ont nui et détruit devront rendre des comptes. Les fonds du peuple tunisien doivent lui être restitués intégralement, car ils constituent un droit légitime. Quant à ceux qui ont choisi une autre voie, en se jetant dans les bras des puissances coloniales et en recrutant des agents à leur service, ils doivent savoir dès à présent qu'ils auront à répondre de leurs actes.

Le Président a aussi souligné que l'État ne se gère pas à travers ce qu'on appelle le "monde virtuel". Le peuple tunisien, par sa conscience, sa solidarité et son attachement à sa souveraineté, fera échouer toutes les tentatives de déstabilisation et de manipulation -- des campagnes payées, connues dans leurs sources et évidentes dans leurs objectifs.

Par ailleurs, le chef de l'État a réaffirmé son suivi constant de la situation dans tout le pays. Il a salué, à cet égard, les nombreuses études élaborées par les citoyens eux-mêmes, qui suscitent fierté et admiration, notamment celles portant sur la situation environnementale dans la ville de Gabès. Il a exprimé sa solidarité avec leurs douleurs, leurs aspirations et leur esprit d'initiative, saluant leur cohésion et leur résistance face à ceux qui cherchent à semer la discorde.

Il a adressé un hommage appuyé à leur patriotisme, ainsi qu'à l'ensemble du peuple tunisien à l'intérieur du pays et à l'étranger, qu'il a qualifié de "rempart solide".

La Tunisie, a-t-il conclu, restera unie et chaque citoyen y retrouvera ses droits légitimes : le droit de construire librement, le droit à la justice, à la liberté, au travail et à la dignité nationale. Les solutions sont en chemin, a-t-il assuré, et chaque Tunisien respirera bientôt un air pur, débarrassé de toute forme de pollution.