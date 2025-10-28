Sénégal: Awa Marie Coll Seck - 'La souveraineté sanitaire doit être pensée collectivement à l'échelle du continent'

Dakar — La souveraineté sanitaire doit être pensée de façon collective à l'échelle du continent, a déclaré le professeur Awa Marie Coll Seck, mardi, à Dakar, à l'ouverture de la 8e édition du Forum Galien Afrique dont elle est la présidente.

La souveraineté sanitaire, thème de l'édition 2025 du Forum Galien Afrique, "ne peut pas être isolée. C'est une souveraineté collective, comme l'appelle l'Union africaine. C'est à l'échelle du continent que nous devons unir nos forces, mutualiser nos ressources, partager nos expériences et bâtir une solidarité sanitaire africaine", a-t-elle déclaré.

Selon le professeur Awa Marie Coll Seck, "c'est notre droit de vouloir notre souveraineté, mais également c'est notre devoir, surtout pour les générations futures. Et c'est un impératif pour l'Afrique".

La souveraineté sanitaire, explique-t-elle "c'est la capacité pour nous, pays, de définir nos priorités, de financer les systèmes, de produire localement, que ce soit des médicaments ou des vaccins, mais également de valoriser nos chercheurs, nos savoirs et nos talents".

"L'Afrique n'est pas seulement un continent aux doubles fardeaux sanitaires, l'Afrique est aussi un moteur d'innovation et de solution", a ajouté la présidente du Forum Galien Afrique.

Awa Marie Coll Seck sous ce rapport, "le Forum Galien Afrique est bien plus qu'un événement scientifique. C'est une plateforme de transformation, une communauté d'idées et d'actions".

La 8e édition du Forum Galien Afrique se tient à Dakar du 28 au 31 octobre sur le thème "Souveraineté sanitaire : un impératif pour l'Afrique".

Cette manifestation réunit chaque année des décideurs, chercheurs, industriels, philanthropes, récipiendaires de prix prestigieux, jeunes et femmes leaders autour des grands enjeux de la santé en Afrique.

Un moment fort de cette rencontre concerne l'attribution du prix Galien, qui célèbre la créativité, en distinguant "les meilleurs innovateurs" en matière de médicaments, de vaccins, de dispositifs médicaux et d'initiatives de santé publique.

Mais au-delà des trophées, le Forum Galien Afrique se veut "un hymne à la science africaine. C'est un hymne également à tout ce qui innove pour sauver des vies".

Il représente aussi un espace d'écoute, d'échange et d'engagement avec un forum des jeunes et des femmes en plus du forum scientifique pour explorer des thématiques comme la gouvernance, le financement durable, la production locale, la recherche, l'innovation, l'équité de genre et le leadership des jeunes.

"Je vous invite à en faire un laboratoire d'idées, mais aussi un atelier d'actions concrètes, parce que les défis sont grands, mais notre énergie davantage", a conclu la présidente du Forum Galien Afrique.