Sénégal: Trois cent cinquante mille tonnes de riz local en souffrance dans le département de Dagana

Ross Béthio — La délégation du Comité interprofessionnel du riz (CIRIZ) au lac de Guiers, dans le département de Dagana (nord), a signalé, lundi, la mévente de 350 000 tonnes de riz, une situation que ses dirigeants jugent catastrophique.

"Le riz est en souffrance dans les magasins", a dit Aldiouma Bâ, l'un des dirigeants de cette organisation de producteurs, lors d'un point du CIRIZ à Ross Béthio (nord).

La mévente de cette importante quantité compromet la poursuite des activités de production et de transformation du riz, selon M. Bâ.

Ousseynou Ndiaye, le président du CIRIZ, a déploré cette "situation catastrophique dont souffrent les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal".

La baisse du prix du riz dans le marché est à l'origine de la mévente de la production du nord pays, selon M. Ndiaye.

Le prix auquel les riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal vendent leur production est supérieur aux tarifs pratiqués par les importateurs, a-t-il dit, estimant que c'est l'une des causes de la mévente.

Le gouvernement a fixé des tarifs de 300 et 310 francs CFA le kilogramme de certaines variétés de riz, des prix que les producteurs locaux ne pouvaient pas appliquer au risque de vendre leurs récoltes à perte, selon Ousseynou Ndiaye.

Il salue les "efforts" fournis par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, qui a acheté, avec le soutien du Programme alimentaire mondial, une partie du riz produit au Sénégal pour approvisionner des cantines scolaires.

"Nous saluons ce geste et prions les autorités d'intervenir rapidement pour faciliter l'écoulement des stocks avant le démarrage de la prochaine campagne rizicole", a poursuivi M. Ndiaye.