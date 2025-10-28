Sénégal: Kaolack - Serigne Guèye Diop annonce un plan d'urgence pour la SONACOS de Lyndiane

Kaolack — Le ministère de l'Industrie et du Commerce est en train de réfléchir, dans le cadre de la campagne agricole, sur un plan d'urgence pour continuer à faire tourner l'usine de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) située à Lyndiane, dans la commune de Kaolack (centre), a annoncé Serigne Guèye Diop.

"Nous sommes en train de réfléchir sur un plan d'urgence pour que l'usine continuer de tourner, pour que Kaolack continue, pour cette campagne agricole, d'acheter de l'arachide, de triturer les graines, de continuer à embaucher des personnes et à donner de l'espoir", a-t-il notamment déclaré.

Serigne Guèye Diop s'entretenait avec l'Agence de presse sénégalaise (APS) et la Radiotélévision sénégalaise (RTS), lundi, au terme d'une visite à l'usine de la SONACOS à Lyndiane, en présence du directeur de cette société spécialisée dans la transformation des graines d'arachide, El Hadji Ndane Diagne.

Serigne Guèye Diop était en compagnie du secrétaire d'Etat en charge du développement des PME-PMI, Ibrahima Thiam, et de ses plus proches collaborateurs.

"L'une des raisons de ma visite ici est de réfléchir sur l'avenir de la SONACOS de Kaolack, qui fut un fleuron de l'industrie sénégalaise et c'était le principal employeur dans cette ville, à l'époque où il y avait beaucoup d'arachides", a-t-il rappelé.

Il préconise un plan d'investissement "très ambitieux" pour l'achat de nouvelles machines de trituration, celles dont dispose actuellement la SONACOS étant "dépassées sur le plan technologique", sans compter que le système de production doit être revu, dit-il.

"Nous voulons assurer au personnel de la SONACOS de Lyndiane que le gouvernement va tout faire pour que cette usine soit une industrie moderne qui pourra porter les espoirs de la région", a-t-il conclu en présence du gouverneur de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt, ainsi que des acteurs du commerce et de la filière arachide.