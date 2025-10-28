Sénégal: Ibrahima Sy prône des partenariats équilibrés pour une souveraineté sanitaire

Dakar — Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, a prôné, mardi, des partenariats équilibrés et gagnant-gagnant, pour permettre au continent africain d'accéder à la souveraineté sanitaire.

"La souveraineté sanitaire n'est pas un objectif unique", elle implique aussi "la capacité à décider de nos priorités et à pratiquer des partenariats équilibres et gagnant-gagnant", a-t-il déclaré à l'ouverture du 8e Forum Galien Afrique à Dakar.

Selon le ministre, il faut un partenariat équilibré, équitable avec le secteur privé et la société civile, en plus de la solidarité africaine pour que chaque pays, même le plus fragile, progresse et ne soit pas laissé en rade.

Selon Ibrahima Sy, cette perspective passe notamment par la coopération régionale à travers l'Agence africaine des médicaments et applications, le Centre africain de prévention et contrôle des maladies (CDC-Afrique) de l'Union africaine, l'Organisation mondiale de la Santé et les organisations régionales.

Il estime que les piliers de notre souveraineté sanitaire en Afrique "sont multiples", en allusion à ces organisations et structures continentales opérant dans le secteur sanitaire.

Il s'agit de produire localement des vaccins, médicaments et équipements médicaux pour booster l'industrie pharmaceutique en Afrique, dans l'optique de "construire et équiper des structures de santé pour offrir des services de santé de qualité aux normes internationales", a-t-il ajouté.

Pour ce faire, le ministre sénégalais de la Santé et de l'Hygiène publique préconise d'investir dans la formation et l'autonomisation et la recherche scientifique.

Il estime que pour accéder à la souveraineté sanitaire, "il faut financer nous-mêmes notre santé en mobilisant davantage de ressources" en mettant en place "des mécanismes innovants comme les fonds souverains africains solidaires".

La souveraineté sanitaire "est une responsabilité collective", a insisté Ibrahima Sy.

"Nous devons nous engager à renforcer la production locale de vaccins et de médicaments, investir dans la recherche, le développement et l'innovation, mettre la santé au coeur de nos budgets nationaux, favoriser une Afrique solidaire où la santé est un droit effectif pour tous", a ajouté le ministre de la Santé et de l'hygiène publique.

L'Afrique dispose du potentiel humain, scientifique et industriel pour construire son destin sanitaire, a ajouté Ibrahima Sy, relevant que la souveraineté en matière sanitaire, "n'est pas un slogan".

"En Afrique, la souveraineté sanitaire est une nécessité pour assurer aux populations un accès à des vaccins essentiels, des soins obstétricaux sûrs, un accès à des soins de santé de qualité et à un système de santé performant et résilient, afin que la prévention soit au centre de notre stratégie", a souligné M. Sy.

Prévue pour se poursuivre jusqu'au 31 octobre, la 8e édition du Forum Galien porte sur le thème "La souveraineté sanitaire, un impératif pour l'Afrique".