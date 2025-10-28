Afrique: Onze Sénégalais participent aux Mondiaux de taekwondo en Chine

Dakar — Onze athlètes sénégalais prennent part à la 26e édition des Championnats du monde de taekwondo qui se déroulent depuis vendredi dernier à Wuxi, en Chine.

Chez les hommes, le Sénégal est représenté par Abdoul Bakhy Thiam (-80 kg), Souleymane Ndoye (-54 kg), Bocar Diop (-63 kg), Seydina Limamou Laye Lèye (+87 kg), Fadilou Guèye (-58 kg), Mouhamadou Mansour Lô (-68 kg) et Cheikhouna Seck (-74 kg).

Ndèye Ngoné Fall (-64 kg), Mame Diarra Bousso Loum (-49 kg), Ndèye Maty Sarr (-57 kg) et Yacine Diaw (-62 kg) sont les représentantes sénégalaises à ces Mondiaux de taekwondo qui se poursuivront jusqu'à jeudi.

Huit catégories de poids par genre sont au programme de ces Mondiaux : des moins de 46 kg aux plus de 73 kg chez les femmes.

Les hommes concourent dans des catégories comprises entre les moins de 49 aux plus de 87 kg.

Après quatre journées de compétition, sept athlètes sénégalais ont déjà été éliminés de la compétition.

Vendredi, Ndèye Maty Sarr a perdu son premier match face à la Marocaine Khoulal Meriem.

Le même jour, Seydina Limamou Laye Lèye s'est imposé contre l'Autrichien Isa Saidi avant de s'incliner, lors de sa deuxième sortie, face à l'Espagnol Ivan Garcia Martinez.

Samedi, Mame Diarra Bousso Loum a été battue par la Britannique Phoenix Goodman.

Bocar Diop s'est distingué en battant l'Autrichien Léonard Dayner aux tours préliminaires puis le Palestinien Omar Yaser Ismail en huitièmes de finale, avant de s'incliner en quarts de finale contre le Kazakhstanais Samirkhon Ababakirov. Il signe ainsi la meilleure performance sénégalaise depuis le début du tournoi.

Dimanche, Souleymane Ndoye a été éliminé par le Russe Dmitriy Balakhneev, engagé comme athlète neutre individuel.

Ce lundi, Ndèye Ngoné Fall s'est inclinée devant la Canadienne Angélique Orozco, tandis qu'Abdoul Bakhy Thiam perdait face au Portoricain Alejandro Gonzalez.

Quatre combattants sénégalais restent encore en lice, dont le capitaine de l'équipe nationale, Mouhamadou Mansour Lô, qui va affronter l'Azerbaïdjanais Ritad Shiraliyev, mardi, à 1h du matin GMT.

Yacine Diaw et Fadilou Guèye vont entrer en lice mercredi, alors que Cheikhouna Seck va boucler la participation sénégalaise jeudi.

L'Afrique s'est illustrée lors de ces championnats à Wuxi grâce aux belles performances de trois de ses représentants.

L'Égyptien Seif Eissa a décroché la médaille d'or dans la catégorie des -74 kg. Le Tunisien de 23 ans, Mohamed Khalil Jendoubi, vice-champion olympique en 2021 à Tokyo et médaillé de bronze à Paris, a lui aussi remporté l'or dans la catégorie des -58 kg.

Enfin, l'Ivoirienne Kimi Laurene Ossin a obtenu la médaille d'argent dans la catégorie des -73 kg.