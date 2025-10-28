Sénégal: La Nation honore Amadou-Mahtar Mbow, un grand bâtisseur du savoir

Le Sénégal a rendu hommage au Pr Amadou Mahtar Mbow, l’une des grandes consciences de notre Nation, soldat de la liberté, pédagogue du savoir et artisan d’un humanisme africain.

Ce 28 octobre 2025, le Sénégal a rendu un hommage solennel au Professeur Amadou-Mahtar Mbow, figure emblématique de l’éducation, de la culture et du panafricanisme. La cérémonie, présidée par Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, s’est tenue au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, du président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye, et de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l’Éducation nationale.

« Ce 28 octobre 2025, nous honorons certes un homme, mais nous célébrons aussi un Sénégal qui croit en la puissance du savoir et de la culture, en la force du travail et en la grandeur de toute une Nation », a déclaré le président Faye. Il a salué le parcours exceptionnel d’Amadou-Mahtar Mbow, « désormais gravé sur le frontispice d’une université sénégalaise ».

La cérémonie, ouverte par une prière et ponctuée de prestations artistiques, a retracé la vie et l’engagement du défunt à travers une vidéo réalisée par des étudiants de l’IAM. Ce film a mis en lumière son parcours, de son enfance à son passage à l’UNESCO, où il fut Directeur général de 1974 à 1987, laissant une empreinte indélébile notamment à travers le projet de l’Histoire générale de l’Afrique.

Le témoignage d’une famille reconnaissante

La famille d’Amadou-Mahtar Mbow, représentée par sa fille Mme Awa Mbow, a exprimé une profonde gratitude envers la Nation sénégalaise pour l’honneur rendu à leur patriarche. Elle a salué le geste du président de la République, considérant que donner son nom à une université nationale est un acte à la fois symbolique et historique, à la mesure de son engagement pour l’éducation, la culture et la dignité africaine.

Mme Awa Mbow a souligné que cet hommage dépasse la personne de son père : « Il représente la reconnaissance d’un parcours consacré au service de la vérité, du savoir et du dialogue entre les peuples. »

Les membres de la famille ont insisté sur la nécessité de préserver et transmettre l’héritage intellectuel, moral et spirituel d’Amadou-Mahtar Mbow, rappelant qu’il incarnait la discipline, l’humilité, la rigueur scientifique et un profond engagement panafricain.

Un héritage à transmettre aux générations futures

À travers la Fondation Amadou-Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes, la famille s’est engagée à poursuivre son œuvre en valorisant la recherche, l’éducation et la culture africaine, afin que les jeunes générations s’inspirent de son exemple.

S’adressant à la jeunesse sénégalaise, la famille a lancé un message fort : croire en la puissance du savoir et en la valeur du travail, piliers de la réussite d’Amadou-Mahtar Mbow. Son parcours, ont-ils rappelé, démontre qu’aucun destin n’est figé et que chaque génération doit poursuivre le combat pour la souveraineté intellectuelle et morale du continent.

Enfin, la famille a salué la reconnaissance de l’État pour celui qui, au-delà du Sénégal, a porté la voix de l’Afrique au sein de l’UNESCO et des grandes institutions internationales. Pour elle, Amadou-Mahtar Mbow restera une figure du devoir, de la justice et du panafricanisme éclairé, un modèle intemporel pour les générations africaines à venir.