Madagascar: Test grandeur nature

L'ère Refondation entame déjà sa troisième semaine. Après la prise de pouvoir par les éléments du CAPSAT dirigé par le Colonel Randrianirina Michaël, le paysage politique change complètement de visage.

Test grandeur nature

Un visage empreint de légalité avec l'aval du juge constitutionnel qui a consacré le pouvoir transitoire en recevant le serment du désormais Président de la Refondation de la République. Fort de ce pouvoir, le Colonel Randrianirina Michaël a pris à sa manière, les rênes du pouvoir, en nommant rapidement le Premier ministre suivant les dispositions constitutionnelles qui veulent que le locataire du Palais de Mahazoarivo, soit nommé parmi les noms proposés par l'Assemblée nationale.

Herintsalama Rajaonarivelo est désormais à la tête de l'Exécutif dont les membres seront connus dans les heures ou les jours qui viennent, car s'il n'en tenait qu'au Chef de l'Etat, la formation du gouvernement serait déjà effective en ce moment. Dans tous les cas, un gouvernement opérationnel s'impose plus que jamais et dans les meilleurs délais, car une échéance capitale, sinon vitale attend le pays. A savoir la présentation du projet de loi de finances initiale 2025 prévue normalement à la fin de ce mois d'octobre.

Les yeux sont maintenant tournés vers Antaninarenina pour savoir si le ministère de l'Economie et des Finances de transition parviendra à déposer le projet de LFI avant ce délai constitutionnel, ou, peut-être avec un petit retard exceptionnel en raison, notamment de la non-formation ou de la formation tardive du gouvernement.

Dans tous les cas, le bouclage et la présentation du projet de loi de finances initiale qui devrait répondre aux aspirations populaires nées de la lutte pour le changement, sera un test grandeur nature sur ce que sera la capacité du futur gouvernement en général et du futur ministre de l'Economie et des Finances, en particulier à gérer les vrais priorités de l'Etat.