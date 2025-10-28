Tunisie: Le kilo de viande dépasse 40 dinars - Les consommateurs à bout !

L'Organisation tunisienne pour informer le consommateur (Otic) a dénoncé, lundi, la flambée excessive des prix des viandes rouges, en dépit de l'existence de tarifs plafonds fixés par les autorités. Elle a appelé à la mise en place de prix réellement réglementés, accompagnés de contrôles rigoureux.

Dans un communiqué, l'Otic a relevé que le kilo de viande ovine locale est souvent vendu bien au-delà du plafond légal de 40 dinars, tandis que le prix de la viande bovine locale dépasse fréquemment les 32 dinars fixés. Cette situation, selon l'organisation, porte gravement atteinte au pouvoir d'achat des ménages et appelle une intervention urgente des pouvoirs publics.

L'Otic plaide ainsi pour un encadrement plus strict des prix des viandes rouges et un renforcement des contrôles sur le terrain, afin d'assurer un impact concret sur le budget des consommateurs.

Par ailleurs, l'organisation a également alerté sur la hausse des tarifs des services internet, accompagnée d'une dégradation notable de la qualité. Elle appelle à une régulation rapide du secteur pour garantir un service équitable, transparent et conforme aux attentes des usagers.