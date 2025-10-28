Tunisie: Epson réaffirme son engagement en faveur de l'éducation et des jeunes

Pour Epson, l'éducation constitue depuis toujours une priorité stratégique. La marque japonaise, leader mondial de la technologie, s'engage depuis plusieurs années aux côtés des jeunes et de leurs familles, en Tunisie et dans toute la région, pour favoriser l'accès à l'apprentissage, stimuler la créativité et accompagner la génération montante dans un environnement éducatif de plus en plus numérique et connecté.

« Nous travaillons main dans la main avec les enseignants, les institutions et les académies locales pour co-construire des solutions parfaitement adaptées aux besoins réels des élèves », explique Imen Gorrab, Directrice commercial Grand Public d'Epson pour la Tunisie. « Notre objectif est de moderniser les méthodes pédagogiques tout en rendant l'apprentissage plus interactif, motivant et accessible à tous. »

Pour concrétiser cette vision, Epson développe des initiatives variées et innovantes, telles que des plateformes pédagogiques interactives, des programmes de codage pour les plus jeunes, et des outils favorisant la créativité, comme Creative Corner, qui permet aux enfants d'explorer et de développer leur imagination dès le plus jeune âge. L'entreprise soutient ainsi l'expression, l'expérimentation et l'épanouissement des jeunes au quotidien, en leur donnant les moyens de devenir de véritables créateurs.

À l'occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2025, Epson a également lancé une offre spéciale autour de sa gamme EcoTank Home et Home+, permettant aux étudiants et aux familles de bénéficier de ressources pédagogiques et de cours en ligne gratuits. « Ces offres s'inscrivent pleinement dans notre engagement global : elles sont conçues pour faciliter l'apprentissage, rendre la technologie accessible et célébrer l'innovation et la créativité », souligne Imen Gorrab.

Parallèlement, le partenariat régional avec Shakira, artiste internationale et militante pour l'éducation, illustre la volonté d'Epson de promouvoir un état d'esprit où les jeunes sont encouragés à créer, imaginer et innover plutôt qu'à consommer passivement.

Au-delà de son implication dans l'éducation, Epson place le développement durable au coeur de sa stratégie d'entreprise. Consciente de l'urgence climatique et de la nécessité d'agir dès aujourd'hui pour réduire l'empreinte écologique de ses activités, la marque s'est engagée à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050.

Cet engagement se traduit par une politique ambitieuse de décarbonisation, la transition vers des procédés de production à faible émission, l'utilisation de matériaux recyclés et le développement de produits durables, conçus pour durer plus longtemps tout en consommant moins d'énergie et de ressources.

Epson promeut également une culture d'innovation responsable, fondée sur l'éco-efficience et la circularité. Ses imprimantes EcoTank, par exemple, réduisent drastiquement les déchets plastiques grâce à l'élimination des cartouches jetables, tandis que la technologie d'impression à froid (Heat-Free) limite la consommation d'énergie jusqu'à 83 % par rapport aux modèles laser traditionnels.

À travers ses programmes éducatifs, ses actions de sensibilisation et ses initiatives environnementales, Epson démontre qu'un avenir plus durable est non seulement possible, mais aussi accessible à tous, en combinant créativité, technologie et respect de la planète.

Guidée par sa philosophie Sho-Sho-Sei - efficacité, compacité et précision -, Epson poursuit un engagement durable et concret, visant à offrir aux générations futures les outils, le soutien et l'inspiration nécessaires pour devenir des innovateurs et bâtir un avenir meilleur.