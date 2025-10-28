Tunisie: L'ex premier président de la Cour de Cassation condamné à trente ans de prison

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du Tribunal de première instance de Tunis a condamné l'ancien Premier président de la Cour de cassation, Tayeb Rached, à trente ans de prison.

La chambre criminelle des affaires de corruption financière a également condamné l'homme d'affaires Nejib Ben Ismaïl à vingt-sept ans de prison et l'homme d'affaires Fethi Jenayeh à trente ans de prison, ainsi qu'un juge révoqué à vingt ans de prison.

Le Parquet spécialisé dans les affaires de corruption financière auprès de la Cour d'appel de Tunis avait décidé de renvoyer Tayeb Rached, Nejib Ben Ismaïl, Fethi Jenayeh et le juge révoqué devant la chambre criminelle des affaires de corruption financière afin qu'ils soient jugés pour des accusations de constitution d'entente en vue de blanchiment d'argent, de corruption (active et passive), d'instigation à celle-ci, de falsification, et de détention et utilisation de faux documents.