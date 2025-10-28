Tunisie: Ministre de l'Équipement - « Nous nous efforçons de fournir un logement décent à chaque citoyen »

Le Ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, a affirmé que la stratégie du ministère dans le secteur du logement repose sur la consolidation de la dimension sociale de la politique de l'État, et ce, en s'efforçant de fournir un logement décent à tous les citoyens, notamment aux catégories à revenus limités et intermédiaires, en plus d'éliminer les logements insalubres par le biais d'un ensemble de programmes et de projets.

Zouari a expliqué que ces programmes comprennent le Fonds de promotion du logement au profit des salariés, le Programme Spécifique pour le Logement Social, le Programme Premier Logement, et le Fonds National pour l'Amélioration de l'Habitat, en plus du mécanisme de la location-accession (ou location avec option d'achat) inscrit dans le projet de Loi de Finances 2026, qui permettra aux salariés d'acquérir des logements à des conditions avantageuses.

Le Ministre a indiqué que les mesures nécessaires ont été préparées pour mettre à disposition, au dinar symbolique, des terrains destinés au projet au profit des promoteurs immobiliers publics, ainsi que pour soutenir l'Agence Foncière d'Habitation (AFH) en lui accordant la priorité dans l'acquisition des terrains relevant du domaine de l'État ou des collectivités locales, dans le but de fournir des lots sociaux destinés aux catégories à faible revenu.

Zouari a également annoncé l'achèvement de la première phase de l'étude de révision de la Stratégie Nationale de l'Habitat, ainsi que le lancement de la révision du Schéma Directeur d'Aménagement du Territoire National, dans le cadre de l'établissement d'un nouveau système d'urbanisme répondant aux transformations économiques et sociales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Ministre a ajouté que le Ministère s'emploie également à finaliser la révision du Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, et à accélérer le rythme d'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de révision des plans d'urbanisme. Il a souligné que 482 plans d'aménagement urbain sont actuellement en cours d'élaboration ou de révision au profit de 298 municipalités, à des stades d'avancement divers.