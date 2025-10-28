Tunisie: Plus de 90 % des pharmacies se plaignent du retard de paiement de la CNAM !

Emna Abbas, Secrétaire Générale Adjointe du Syndicat Tunisien des Propriétaires de Pharmacies Privées, a révélé que plus de 90 % des pharmacies ne supportent plus le retard dans le versement de leurs créances financières dues par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM).

Abbas a expliqué, selon ses déclarations sur les ondes de Diwan FM, que les délais contractuels prévoient le paiement des créances des pharmacies dans un délai ne dépassant pas 14 jours, mais que le retard de la CNAM a atteint 180 jours. Elle a également signalé l'absence d'un calendrier de paiements clair. Emna Abbas a affirmé que les pharmacies allaient suspendre le travail sous le régime du tiers payant pour les maladies ordinaires, mais qu'elles continueraient à délivrer des médicaments pour les maladies chroniques jusqu'à ce que le problème avec la CNAM soit résolu.

Il est à noter que le Syndicat Tunisien des Propriétaires de Pharmacies Privées a décidé de ne pas renouveler la convention du tiers payant pour l'année 2026 dans sa forme actuelle avec la CNAM, et de suspendre le travail sous le régime du tiers payant pour les maladies ordinaires à partir du lundi 27 octobre 2025.