Tunisie: Omra - Logement, transport, assurance... Gare aux arnaques !

L'Organisation de l'Orientation du Consommateur a mis en garde contre l'enregistrement d'abus récurrents dans l'organisation des voyages pour la saison de l'Omra, appelant à un contrôle strict pour garantir les droits des pèlerins avant le début de la nouvelle saison.

Lotfi Riahi, président de l'organisation, a confirmé avoir reçu de nombreuses plaintes concernant l'établissement de contrats peu clairs qui n'incluent ni le prix final ni les détails des services, ainsi que le non-respect du contenu du contrat concernant l'hébergement, le transport, l'assurance et les dates. Il a également souligné que certaines agences n'informent pas les pèlerins par écrit de tout changement, les privant de leur droit de refus et de remboursement.

Riahi a indiqué que la majorité des abus proviennent d'intermédiaires non spécialisés qui s'immiscent dans l'organisation des voyages, profitant de l'ampleur des fonds en circulation pendant la saison de l'Omra, ce qui augmente les risques de problèmes pour les citoyens.

Il a expliqué que certains pèlerins sont confrontés à de gros problèmes, tels qu'un logement éloigné, malgré l'accord sur sa proximité, ou un manque de services de transport et d'assurance, ce qui leur donne le sentiment de ne pas avoir reçu la valeur de l'argent dépensé.

Riahi a appelé à la nécessité de formaliser la relation entre le pèlerin et l'agence de voyage par des contrats clairs incluant les prix, les services, l'assurance et les dates, ainsi qu'à la création d'une plateforme numérique pour signaler et suivre les plaintes afin de garantir la récupération des droits en cas de manquement.

Il a également insisté sur le fait que le choix des agences doit se faire selon des critères d'accréditation et de crédibilité, en veillant à ne traiter qu'avec les agences agréées et spécialisées, pour éviter de se retrouver dans le chaos des services frauduleux.

Riahi a assuré que l'organisation publiera un communiqué d'avertissement avant le début de la saison pour limiter les abus, exigeant des autorités de tutelle qu'elles exercent un rôle de contrôle efficace et garantissent l'application stricte des lois pour prévenir toute violation des droits des pèlerins.

Il a conclu en affirmant que certaines agences fournissent des services de haute qualité, mais que l'existence de quelques contrevenants ternit l'image du secteur et augmente la nécessité d'un contrôle rigoureux et proactif pour chaque saison.