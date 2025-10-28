Afrique du Nord: Tunisie-Algérie - Vers une intégration économique et frontalière accrue

Le président du Conseil national des régions et des districts (CNRD), Imed Derbali, a reçu lundi, au siège du Conseil au Bardo, l'ambassadeur d'Algérie à Tunis, Azzouz Baalal.

La rencontre a été consacrée à l'examen des moyens de renforcer l'intégration économique, énergétique et frontalière entre les deux pays, ainsi qu'à la facilitation des échanges bilatéraux.

Selon un communiqué du CNRD, Imed Derbali s'est félicité de la solidité des relations tuniso-algériennes, marquées par une solidarité sincère et une coopération continue, aussi bien dans les moments difficiles que durant les périodes de développement et de construction.

Il a souligné que ces relations dépassent le simple cadre bilatéral pour s'inscrire dans une vision maghrébine et arabe commune, fondée sur la coopération, l'intégration et le développement durable.

Derbali a également insisté sur la nécessité d'intensifier la coopération parlementaire, notamment dans le cadre de la nouvelle expérience du CNRD, qui ouvre de larges perspectives d'échanges avec le Conseil de la Nation algérien en matière de partage d'expériences et de coordination des positions autour des questions d'intérêt commun.

De son côté, l'ambassadeur Azzouz Baalal a salué la solidité des relations entre les deux pays, réaffirmant la volonté des députés algériens d'établir des ponts de coopération et de concertation avec leurs homologues tunisiens. Il a souligné que ces efforts visent à traduire la proximité entre les dirigeants et les gouvernements des deux pays dans le domaine parlementaire.

L'ambassadeur a également mis en avant l'évolution notable des relations algéro-tunisiennes depuis 2021, illustrée par la progression des exportations tunisiennes vers l'Algérie, tout en appelant à transformer les idées partagées en actions concrètes.

Enfin, il a évoqué les prochaines échéances communes, notamment la tenue avant la fin de l'année des travaux de la Grande commission mixte tuniso-algérienne de coopération.