Afrique: Le pays abrite le Centre africain d'excellence pour les marchés inclusifs

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, lundi à Tunis, le Directeur exécutif du Centre africain d'excellence pour les marchés inclusifs (AIMEC), Youssef Ahmed Al-Kurdfani, à l'occasion du lancement des activités de cette institution en Tunisie.

Le Chef de la diplomatie tunisienne a réaffirmé le soutien de la Tunisie à cette institution émergente, considérant le Centre comme un « atout majeur pour le continent » pour promouvoir le commerce intra-africain, renforcer le secteur privé et accélérer l'intégration régionale. Il a exprimé la détermination de la Tunisie à lui offrir « toutes les facilités nécessaires » pour démarrer ses activités et mettre en oeuvre ses programmes.

Cette installation en Tunisie s'inscrit dans le « choix stratégique » du pays d'établir un partenariat solide avec l'Union africaine et de renforcer ses liens avec les institutions régionales, conformément aux objectifs de l'Agenda 2063.

De son côté, Al-Kurdfani a exprimé sa gratitude pour la coopération des autorités tunisiennes, estimant que le choix de la Tunisie pour abriter le siège était « judicieux » en raison de sa position géographique stratégique et de la qualité de ses ressources humaines.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux parties ont examiné les missions, les programmes et les projets futurs du Centre. Plusieurs institutions financières se sont, par ailleurs, dites disposées à financer ses programmes pour favoriser l'intégration économique africaine.