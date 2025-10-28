Afrique: Le pays abrite le Centre africain d'excellence pour les marchés inclusifs

28 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, lundi à Tunis, le Directeur exécutif du Centre africain d'excellence pour les marchés inclusifs (AIMEC), Youssef Ahmed Al-Kurdfani, à l'occasion du lancement des activités de cette institution en Tunisie.

Le Chef de la diplomatie tunisienne a réaffirmé le soutien de la Tunisie à cette institution émergente, considérant le Centre comme un « atout majeur pour le continent » pour promouvoir le commerce intra-africain, renforcer le secteur privé et accélérer l'intégration régionale. Il a exprimé la détermination de la Tunisie à lui offrir « toutes les facilités nécessaires » pour démarrer ses activités et mettre en oeuvre ses programmes.

Cette installation en Tunisie s'inscrit dans le « choix stratégique » du pays d'établir un partenariat solide avec l'Union africaine et de renforcer ses liens avec les institutions régionales, conformément aux objectifs de l'Agenda 2063.

De son côté, Al-Kurdfani a exprimé sa gratitude pour la coopération des autorités tunisiennes, estimant que le choix de la Tunisie pour abriter le siège était « judicieux » en raison de sa position géographique stratégique et de la qualité de ses ressources humaines.

Les deux parties ont examiné les missions, les programmes et les projets futurs du Centre. Plusieurs institutions financières se sont, par ailleurs, dites disposées à financer ses programmes pour favoriser l'intégration économique africaine.

