Tunisie: BCT - De nouvelles règles pour simplifier les exportations tunisiennes

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a publié le 27 octobre 2025 la circulaire n°2025-13, introduisant des ajustements majeurs aux règles encadrant le règlement financier des importations et exportations de marchandises. Cette initiative vise à faciliter les transactions internationales et à renforcer la flexibilité pour les exportateurs tunisiens.

Allongement des délais de règlement à l'export

L'une des principales mesures de cette circulaire concerne les délais de règlement des ventes à l'export. Auparavant, les contrats d'exportation devaient prévoir un règlement dans un délai de 60 jours à compter de la date d'expédition des marchandises. Avec la nouvelle circulaire, ce délai est désormais porté à 120 jours. Cette extension permet aux exportateurs de bénéficier de conditions de paiement plus souples et de disposer de plus de temps pour le règlement des transactions internationales.

La circulaire n°2025-13 assouplit également les règles relatives aux moyens de règlement des ventes à l'export. Désormais, les prix des ventes peuvent être réglés par n'importe quel moyen de règlement, offrant ainsi une plus grande flexibilité aux entreprises tunisiennes dans leurs transactions internationales.

Cette circulaire modifie les dispositions de l'article 10 de la circulaire n°94-14 du 14 septembre 1994 relative au règlement financier des importations et des exportations de marchandises. Elle vise à moderniser et à adapter les règles en vigueur aux besoins actuels du commerce extérieur tunisien.

Ces changements devraient faciliter les opérations d'exportation en offrant aux entreprises tunisiennes plus de flexibilité dans la gestion de leurs transactions internationales. Ils visent également à renforcer la compétitivité des exportateurs tunisiens sur les marchés mondiaux.