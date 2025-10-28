Tunisie: Zaghouan - Signature d'un accord tuniso-koweïtien pour le forage de deux puits profonds

Un accord de partenariat a été signé, lundi 27 octobre 2025, entre le gouvernorat de Zaghouan et le bureau tunisien de l'Association koweïtienne « Al Aoun Al Moubarak », dans le cadre du renforcement de la coopération tuniso-koweïtienne et du soutien aux projets de développement durable.

Cet accord prévoit le forage et l'équipement de deux puits profonds dans les zones de Ezzers, à Fahs, et d'Aïn El Batoum, à Nadhour, afin d'améliorer l'approvisionnement en eau potable pour les habitants de ces localités.

La cérémonie de signature s'est déroulée sous la supervision du gouverneur de Zaghouan, Karim Berneji, en présence des représentants du bureau tunisien de l'association. La mise en oeuvre du projet sera assurée par les services du commissariat régional au développement agricole (CRDA).

Le commissaire régional au développement agricole, Fayçal Kotâa, a indiqué à l'agence TAP que les deux puits seront équipés de systèmes fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de réservoirs pour garantir un approvisionnement régulier. Les études techniques en cours permettront de déterminer le coût global du projet.