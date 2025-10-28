Sénégal: La deuxième édition de 'la minute sans éclairage' prévue jeudi soir

Dakar — L'Agence pour l'économie et la maîtrise d'énergie (AEME) demande aux ménages d'éteindre trois lampes non nécessaires à l'éclairage de leurs foyers, jeudi, entre 20h 10 et 20h30, dans le cadre de la deuxième édition de "la minute sans éclairage", qui vise à sensibiliser davantage les consommateurs sur l'importance de l'économie d'énergie.

"Cette deuxième édition est prévue ce jeudi 30 octobre 2025 entre 20h10 et 20h30. Sur cette plage horaire, nous demandons à tous les Sénégalais de bien vouloir éteindre trois lampes non nécessaires et de voir avec nous en direct l'impact que cela a au niveau national", a déclaré la directrice générale de l'AEME, Mame Coumba Ndiaye.

Elle intervenait lundi, à Dakar, lors de la cérémonie officielle d'installation de la deuxième cohorte de gestionnaires de l'énergie, qui a également servi de cadre au lancement du programme d'enseignement de l'économie d'énergie à l'école.

Le concept de "la minute sans éclairage" consiste à éteindre trois lampes non essentielles à l'éclairage des foyers pendant 20 minutes, a souligné la DG de l'Agence pour l'économie et la maitrise de l'énergie.

Elle a invité les associations de consommateurs, les associations professionnelles et tous les Sénégalais à s'approprier cette initiative pour vulgariser le message sous-tendant "la minute sans éclairage".

La deuxième édition de "la minute sans éclairage" sera observée en direct au niveau du dispatching national pour observer l'impact de cette initiative sur toute la population.

Mame Coumba Ndiaye considère que "le concept des minutes sans éclairage [permet de] montrer la force et toute l'importance stratégique du plus petit geste, du geste le plus simple qui peut paraître parfois très ordinaire pour les Sénégalais, mais qui peut avoir un impact énorme si tout le monde s'y mettait en termes de pratique d'économie d'énergie".

Elle a rappelé que la première édition a été lancée l'année dernière et a été "couronnée de succès", malgré la faible communication qu'il y a eu autour de l'initiative.

"La minute sans éclairage nous permet de faire comprendre à ceux qui vont éteindre pendant 20 minutes quelques lampes [...], qu'il y a des Sénégalais qui, depuis 1960, vivent sans cet éclairage", a expliqué le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines.

Selon Birame Soulèye Diop, cette initiative devrait permettre au Sénégal de faire des économies importantes.

"Avec 38 mégawatts/heure économisés, c'est la valeur d'une centrale qui coûte 40 milliards", a-t-il avancé, en présence de ses collègues Birame Diop (Forces armées) et Moustapha Guirassy (Education nationale).