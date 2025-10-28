Sénégal: La baisse annoncée du prix de l'électricité, sujet le plus en vue

Dakar — L'annonce du Premier ministre portant sur la baisse prochaine du prix de l'électricité est l'un des sujets les plus en vue dans la livraison de mardi de la presse quotidienne.

"Bientôt la baisse du prix de l'électricité", affiche le Soleil à sa une, évoquant une annonce faite par le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, à l'occasion de l'installation du comité du Pacte national de stabilité sociale.

Le gaz et les produits pétroliers sont aussi concernés par cette mesure, signale Le Soleil, selon lequel cette annonce fait suite aux instructions du président de la République "visant à soulager les ménages".

"Après les denrées de grande consommation, dès les premiers mois de gouvernance du régime en place, en juin 2024, place à la baisse, annoncée pour 'bientôt', des prix de l'électricité, du carburant et du gaz", écrit Sud Quotidien.

L'Observateur revient également sur cette annonce, qui concerne "plusieurs mesures à fort impact social, notamment la baisse prochaine du prix de l'électricité et des produits pétroliers pour alléger le coût de la vie, sur instruction du président de la République".

"Sonko promet un souffle d'air pour le Sénégal", titre à propos L'Observateur. "Ce sera pour bientôt", renchérit Vox Populi au sujet de cette baisse annoncée du prix de l'électricité, de l'essence, du gaz et du gasoil.

WalfQuotidien note que le Premier ministre a par la même occasion invité ses compatriotes "à serrer davantage la ceinture", le Sénégal n'étant "pas en bonne santé financière et budgétaire", selon ses propres dires.

"La situation économique du pays est catastrophique, cela ne fait aucun doute. Les richesses que nous créons servent à rembourser la dette", a déclaré Ousmane Sonko, enfonçant un peu plus le clou, dans des propos rapportés par le quotidien L'info.

L'As rapporte que face à un héritage économique qu'il juge "catastrophique", le chef du gouvernement "appelle les Sénégalais à se serrer la ceinture pour participer à la reconstruction du pays".

Pour le reste, les sujets se rapportant à la politique sont aussi très présents dans les quotidiens, à l'image de WalfQuotidien selon lequel l'ancien président Macky Sall est "en sursis", après le rejet de sa mise en accusation par le bureau de l'Assemblée nationale.

Source A estime que le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye est "toujours en danger". "Avec la détermination du parti Pastef d'en découdre avec l'ancien président, rien n'est moins sûr que Macky Sall est hors de danger, après le rejet de la demande de sa mise en accusation".

Le député Guy Marius Sagna, à l'origine de cette procédure, "doit revoir sa copie", l'Assemblée nationale ayant "rejeté la demande de mise en accusation de Macky Sall pour haute trahison à cause du non-respect de certaines dispositions de son Règlement intérieur", rapporte Le Quotidien.

Guy Marius Sagna juge "discutable" l'interprétation du bureau de l'Assemblée nationale et dit prendre acte du rejet de sa proposition pour vice de forme, tout en promettant, selon Vox Populi, d'améliorer son texte et de le réintroduire.