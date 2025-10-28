Richard-Toll — La section Richard-Toll de l'Association nationale des sages-femmes d'Etat du Sénégal (ANSFES) a lancé, dimanche, à travers une randonnée pédestre une série d'activités communautaires d'une durée de 72 heures dédiées à la prévention des cancers du sein et du col de l'utérus.

"Cette randonnée n'est pas seulement une activité sportive, elle est surtout un cri du coeur. Nous voulons que chaque femme sache qu'elle peut prévenir le cancer du sein et du col de l'utérus en se faisant dépister régulièrement", a déclaré Ndèye Oumy Ndiaye, porte-parole de la section Richard-Toll de l'Association nationale des sages-femmes d'Etat du Sénégal.

Elle s'exprimait au terme d'une randonnée pédestre qui est partie du centre de santé de Richard-Toll avant de se terminer devant la mairie de la ville.

Sous le slogan "Marchons ensemble pour la santé des femmes", cette marche a rassemblé des dizaines de participants, en majorité de femmes, venus de tous les quartiers pour faire passer un message : "le dépistage sauve des vies".

La sage femme a précisé que ces 72 heures d'octobre Rose se poursuivront avec une mobilisation sociale, lundi, au rond-point Khouma, puis une journée de dépistage gratuite, mercredi, au siège de la Croix-Rouge.

Elle rappelle que lors de cette journée, les participantes y seront sensibilisées sur l'autopalpation, les bonnes pratiques de prévention et la vaccination des jeunes filles âgées de 9 à 14 ans contre le papillomavirus humain (HPV).

Mme Ndiaye a rappelé que le dépistage est une routine essentielle dans les structures de santé de la commune, car les acteurs ont compris que seule la "prévention qui permet de détecter les lésions précancéreuses avant que la maladie n'atteigne un stade assez avancé".

"Le cancer ruine des familles, mais la prévention peut les sauver. A travers cette randonnée et les actions à venir, les sages-femmes veulent faire d'octobre, un mois d'unité, d'écoute et d'actions au service de la santé des femmes", a soutenu Mme Ndiaye.

En clôturant la marche, les sages-femmes ont invité les femmes à rester mobilisées au-delà d'Octobre Rose.