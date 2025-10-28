Sénégal: Soixante gestionnaires d'énergie de l'administration officiellement installés

Dakar — Soixante gestionnaires d'énergie, dont une cohorte spéciale du ministère des Forces armées, ont été officiellement installés, lundi, à Dakar, en vue de renforcer la sensibilisation pour rationaliser la consommation d'énergie dans l'administration et les casernes en particulier.

Une première cohorte de 105 gestionnaires d'énergie représentant les 100 sites de gros consommateurs d'énergie dans l'administration avait été installée le 17 avril dernier par le Premier ministre, Ousmane Sonko.

L'installation de la "cohorte spéciale" du ministère des Forces armées fait suite à la signature d'une convention de partenariat avec le ministère de l'Energie, du Pétrole et les Mines, selon la directrice de l'Agence de l'économie et de la maîtrise de l'énergie (AEME).

Cette deuxième cohorte inclut des gestionnaires d'énergie d'autres structures comme le Waqf, la direction de la Solde, le district sanitaire de Pikine, le stade Léopold Sédar Senghor, le Centre de formation judiciaire (CFJ), entre autres.

Une deuxième étape d'installation est prévue pour 150 autres gestionnaires d'énergie.

"Le sens des responsabilités commande que les forces armées qui sont parmi les grandes consommatrices d'énergie au sein de l'administration publique jouent un rôle de premier plan dans cette mobilisation en vue de réduire la facture d'électricité de l'Etat", a déclaré le ministre des Forces armées, Birame Diop.

Il a assuré de la volonté des services de son département de faire des efforts pour contribuer à la réduction de la facture d'électricité des casernes.

"La présence, ici, des gestionnaires désignés par la gendarmerie et les armées démontre l'importance que nous accordons à la concrétisation de la politique de maitrise et de consommation énergétique mise en oeuvre par l'Etat", a-t-il indiqué, en présence du ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop.

Il a annoncé qu'une formation sera dispensée aux gestionnaires d'énergie désignés par son département, à l'occasion d'un atelier prévu à partir de ce mardi, en vue de leur donner les outils nécessaires pour renforcer la sensibilisation et le suivi des mesures prises pour rationaliser la consommation énergétique.

"Il nous faut développer une sobriété énergétique pour renforcer la prise de conscience et susciter les bons réflexes chez les personnels de l'administration", a-t-il avancé.

Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a rappelé que la mise en place des gestionnaires de l'énergie résulte d'une décision prise lors de la réunion interministérielle du 30 août 2024 sur l'économie de l'énergie.

Au cours de cette rencontre présidée par le Premier ministre, Ousmane Sonko, il a été décidé d'adresser une lettre circulaire aux différentes administrations pour notifier, à l'AEME, la désignation d'un gestionnaire de l'énergie pour chacun des plus gros consommateurs de l'administration.

Il a été également retenu "la mise en place graduelle d'un réseau national de gestionnaires de l'énergie couvrant les 9000 polices d'abonnement de l'État", en comptant, en 2024, une deuxième relative à des sites déjà identifiés, a-t-il signalé.

Selon Birame Soulèye Diop, il avait été également demandé aux services concernés de dresser un état des lieux des équipements à l'origine de fortes consommations d'énergie, en vue d'un plan d'action de maîtrise et de réduction de la fracture d'électricité au niveau des sphères ministérielles de Diamniadio.

Au cours de cette cérémonie, les trois meilleurs gestionnaires de l'énergie de la première cohorte ont été récompensés.

Il s'agit de l'adjudant Abdou Aziz Faye de la caserne Samba Diéry Diallo, du gestionnaire d'énergie de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) Ibrahima Mendez et Khady Kane de l'hôpital Mouhamadou Barro de Mbour.