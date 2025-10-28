Sénégal: L'économie de l'énergie enseignée à l'école élémentaire à partir de cette année (DG AEME)

Dakar — L'économie de l'énergie va être enseignée cette année dans des établissements scolaires de Dakar-Plateau et de la banlieue dakaroise choisis comme écoles pilotes, a-t-on appris la directrice générale de l'Agence pour l'économie d'énergie (AEME), Mame Coumba Ndiaye.

Des établissements ont été choisis à Dakar-Plateau et dans la banlieue dakaroise pour lancer cette année l'enseignement de l'économie d'énergie à l'école, "et dès l'année prochaine, nous voulons aller dans toutes les régions", a-t-elle dit.

Mme Ndiaye intervenait lors de la cérémonie officielle d'installation de la deuxième cohorte de gestionnaires de l'énergie, qui a également servi de cadre au lancement de l'enseignement du programme d'enseignement de l'économie d'énergie à l'école.

Selon la directrice générale de l'AEME, "le plus important, c'est d'arriver à mettre en place une société sénégalaise qui, dès le bas âge, connait et adopte des pratiques d'économie d'énergie".

L'AEME a donc misé sur les enfants à travers un programme spécialement dédié à l'intégration de l'enseignement de l'économie d'énergie à l'école élémentaire, en collaboration avec le ministère de l'Education nationale, a-t-elle indiqué.

Pour lancer ce programme, il a fallu au préalable élaborer des documents pédagogiques, des guides des formateurs, des livrets et des textes afin de les devant être intégrés aux curricula.

"Au total, 42 textes pédagogiques ont été élaborés et quatre livrets pour les classes d'étapes ciblées (CE1, CE2, CM1 et CM2), sans compter les guides des formateurs ainsi que tous les autres guides nécessaires", a précisé la DG de l'Agence de l'économie et de la maîtrise de l'énergie.

Elle signale que "tout cet arsenal" va être mis en place pour le démarrage de l'enseignement de l'économie d'énergie, grâce à l'accompagnement du Programme énergies durables (PED), un appui du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) à l'Etat du Sénégal.

Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a félicité les enfants ayant reçu les premiers livrets pédagogiques sur l'enseignement de l'économie d'énergie dans les écoles.

Il estime ces documents constituent "un bréviaire important" pour comprendre le sens de l'économie d'énergie, en insistant sur le fait que les enfants "sont les mieux indiqués pour répliquer les pratiques d'économie d'énergie dans les maisons".

La cérémonie de lancement du programme s'est déroulée en présence du ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy, et de son collègue Birame Diop (Forces armées).