Tunisie: 22 entreprises chinoises investissent plus de 31 millions de dinars

Selon les dernières données de l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA), 22 entreprises chinoises sont actuellement implantées en Tunisie, avec un volume global d'investissements directs étrangers dépassant 31 millions de dinars, ayant permis la création d'environ 1 100 emplois.

Cette annonce intervient alors que la coopération économique tuniso-chinoise connaît un regain d'intérêt, marqué par la multiplication des visites exploratoires et des initiatives d'entreprises chinoises souhaitant s'implanter sur le marché tunisien.

En visite à Tunis, Li Shiji, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, a affirmé que la Tunisie occupe une place stratégique dans la politique d'expansion internationale des entreprises chinoises, notamment dans le cadre de l'Initiative la Ceinture et la Route (Nouvelle Route de la Soie).

Il a salué les atouts compétitifs du pays, citant sa position géographique, la compétence de sa main-d'oeuvre et l'ouverture de son économie sur les marchés régionaux et internationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors d'une rencontre avec le directeur général de la FIPA, Jalel Taïeb, les deux responsables ont examiné les opportunités d'investissement offertes aux sociétés chinoises, notamment dans les secteurs de l'automobile, des infrastructures, des industries chimiques, des énergies renouvelables et du tourisme.

Taïeb a réaffirmé, à cette occasion, la volonté de la Tunisie de consolider son partenariat économique avec la Chine, sur la base d'une coopération mutuellement bénéfique, précisant que le pays demeure ouvert aux capitaux et technologies chinois.